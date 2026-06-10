Zinedine Zidane confirme son retour imminent dans le foot !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour voir Zinedine Zidane sur un banc de touche, il faut remonter à 2021. Depuis qu'il a quitté le Real Madrid, l'entraîneur français n'a plus dirigé d'équipe, mais voilà que le retour aux affaires serait imminent. En effet, Zizou est annoncé comme le successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Un retour sur un banc de touche vivement désiré par Zidane.

Après 14 ans en tant que sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps s'apprête à vivre ses derniers moments à la tête des Bleus. En effet, à l'issue de la Coupe du monde, le natif de Bayonne quittera ses fonctions à l'issue de la compétition. Pour laisser sa place à qui ? Pour le moment, le nom de son successeur n'a pas été officialisé, mais un favori se dégage : Zinedine Zidane. L'ancien du Real Madrid n'a pas caché son désir pour prendre les commandes des Bleus et voilà que ça devrait prochainement devenir réalité. 5 ans après le départ de Zizou de la Casa Blanca, on devrait ainsi le revoir sur un banc de touche.

« Je veux revenir sur le terrain en tant qu'entraîneur » Le retour de Zinedine Zidane aux affaires est imminent. 5 ans après avoir arrêté d'entraîner le Real Madrid, le technicien français pourrait donc succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. D'ailleurs, pour GQ Middle East, Zizou a confirmé sa volonté d'entraîner à nouveau : « Est-ce que je rêve encore ? Je ne rêve plus. Je ne demande rien. J'ai déjà beaucoup reçu. Mais j'ai encore des objectifs, car je suis un compétiteur. Je veux revenir sur le terrain en tant qu'entraîneur. Et j'espère que ce sera bientôt le cas ».