Dembélé victime de Mbappé en équipe de France : «Il faut arrêter avec ça», le réglement de comptes sur RMC

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé brille avec le PSG et parvient à être décisif à un poste d'avant-centre libre. En équipe de France, cette position est occupée par le capitaine Kylian Mbappé, limitant la zone d'expression du Ballon d'or 2025. C'est le constat dressé par Adrien Aigoin pendant le Super Moscato Show qui a engendré la colère de Vincent Moscato sur les ondes de RMC mardi.

Aligné dans le onze de départ de Didier Deschamps lundi soir face à l'Irlande du Nord (3-1), Ousmane Dembélé a occupé une position axiale derrière Kylian Mbappé dans un rôle de numéro 10. Cependant, le Ballon d'or 2025 n'a pas dicter le tempo du jeu aux côtés de Michael Olise, Désiré Doué et donc le capitaine de l'équipe de France. Une situation qu'explique notamment Adrien Aigoin par l'attitude de Kylian Mbappé dans l'animation offensive des Bleus contre Irlandais. « Vous avez vu l'attitude de Kylian Mbappé quand il ne marque pas. Il a tendance de nouveau à surjouer et à vouloir trop en faire. C'est un match amical etc. Et pour Dembélé ce n'est pas pratique ça. C'est moins fluide et moins spontané que ce qui se passe au Paris Saint-Germain ».

«A un moment donné, tu prends tes responsabilités quand tu es Ballon d'or et deux fois vainqueur de la Champions League» Il n'en fallait pas plus que la déclaration du journaliste de RMC pour faire dégoupiller Vincent Moscato. Pendant le Super Moscato Show mardi, la star de l'émission a pris le temps de remettre les pendules à l'heure sur le cas Dembélé/Mbappé. « Dembélé n'est pas la victime de Mbappé ou de son entraîneur. A un moment donné, tu prends tes responsabilités quand tu es Ballon d'or et deux fois vainqueur de la Champions League, tu es coupable de tes propres performances. Si tu n'es pas capable de prendre le jeu à ton avantage et d'être le taulier, c'est parce que tu n'es pas un taulier, tu es juste un joueur ».