Ousmane Dembélé : La «fatigue psychologique» qui inquiète Didier Deschamps

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé n’a pas brillé lundi soir dans une position de meneur de jeu lors de la victoire de l’équipe de France contre l’Irlande du Nord (3-1). Remplacé à l’heure de jeu, Dembélé est touché par une « fatigue psychologique » selon l’analyse de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus estime qu’il va devoir franchir un pallier puisque le groupe aura besoin de lui pour le Mondial.

Titulaire à seulement 10 reprises en Ligue 1 pour 22 apparitions, Ousmane Dembélé n’a clairement pas signé une saison pleine avec le PSG. La faute à divers pépins physiques qui entaché le tableau de son année post Ballon d’or. Toutefois, Dembouz a tout de même su se montrer décisif contre Chelsea, Liverpool, le Bayern Munich et Arsenal pendant la phase à élimination directe de Ligue des champions victorieuse du Paris Saint-Germain. En équipe de France, Ousmane Dembélé a paru quelque peu émoussé physiquement lundi à Villeneuve-d’Ascq face à l’Irlande du Nord.

«C’est une reprise pour Ousmane avec tout ce qu’il a eu et une saison compliquée avec le Paris Saint-Germain» Remplacé par Rayan Cherki à la 62ème minute de jeu, Ousmane Dembélé est en phase de reprise du point de vue de Didier Deschamps qui a entre autres évoqué une certaine usure mentale à ne pas négliger au moment d’analyser ses performances sous le maillot des Bleus. « C’est une reprise pour Ousmane avec tout ce qu’il a eu et une saison compliquée avec le Paris Saint-Germain, la finale, sa blessure même s’il a bien récupéré, mais il y a une fatigue psychologique aussi ».