Ousmane Dembélé : La «fatigue psychologique» qui inquiète Didier Deschamps

Ousmane Dembélé n’a pas brillé lundi soir dans une position de meneur de jeu lors de la victoire de l’équipe de France contre l’Irlande du Nord (3-1). Remplacé à l’heure de jeu, Dembélé est touché par une « fatigue psychologique » selon l’analyse de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus estime qu’il va devoir franchir un pallier puisque le groupe aura besoin de lui pour le Mondial.
Titulaire à seulement 10 reprises en Ligue 1 pour 22 apparitions, Ousmane Dembélé n’a clairement pas signé une saison pleine avec le PSG. La faute à divers pépins physiques qui entaché le tableau de son année post Ballon d’or. Toutefois, Dembouz a tout de même su se montrer décisif contre Chelsea, Liverpool, le Bayern Munich et Arsenal pendant la phase à élimination directe de Ligue des champions victorieuse du Paris Saint-Germain. En équipe de France, Ousmane Dembélé a paru quelque peu émoussé physiquement lundi à Villeneuve-d’Ascq face à l’Irlande du Nord.
«C’est une reprise pour Ousmane avec tout ce qu’il a eu et une saison compliquée avec le Paris Saint-Germain»
Remplacé par Rayan Cherki à la 62ème minute de jeu, Ousmane Dembélé est en phase de reprise du point de vue de Didier Deschamps qui a entre autres évoqué une certaine usure mentale à ne pas négliger au moment d’analyser ses performances sous le maillot des Bleus. « C’est une reprise pour Ousmane avec tout ce qu’il a eu et une saison compliquée avec le Paris Saint-Germain, la finale, sa blessure même s’il a bien récupéré, mais il y a une fatigue psychologique aussi ».
«En étant au cœur du jeu face à un bloc bas, il y a moins d’efforts»
Titularisé dans un rôle de meneur de jeu / second attaquant derrière Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé a pu retrouver quelques sensations avant de retrouver sa forme optimale selon Didier Deschamps. Le sélectionneur a cependant fait passer un message au Ballon d’or 2025 sur ses responsabilités. « En étant au cœur du jeu face à un bloc bas, il y a moins d’efforts alors que Michael a les capacités de faire plus d’efforts. Même s’il y a la possibilité de pouvoir permuter, Ousmane c’est un petit galop de reprise pour lui, mais on aura besoin de lui comme des autres joueurs ».