«On s’est rabibochés» : 25 ans plus tard, un joueur de France 98 enterre la hache de guerre avec Zidane !

Zinedine Zidane est une icône du football français depuis la Coupe du monde 98. Néanmoins, ce groupe de l’équipe de France n’est pas uni à 100 % depuis plusieurs années. La faute à des tensions entre certains membres. Zidane et Emmanuel Petit en sont deux exemples, mais le consultant de RMC a affirmé qu’une explication afin d’assainir leur relation avait eu lieu.
Le 12 juillet 1998, Zinedine Zidane inscrivait son nom en capitales dans la légende du football français. Et ce, grâce à son doublé de la tête en finale de Coupe du monde face au Brésil (3-0). En seconde période, Emmanuel Petit parachevait le premier sacre mondial des Bleus en marquant le but du 3-0. Mais, les années passant, la famille de France 98 s’est écharpée avec des clashs rendus publics par certains de ses membres à l’instar d’Emmanuel Petit qui s’en prenait à Zinedine Zidane dans son autobiographie : A Fleur de Peau, « Zidane, c'est l'icône absolue ! Certes, il réalise certaines actions caritatives, mais c'est loin du compte au regard de son considérable pouvoir (...) Il doit s'exposer davantage ».
«Je l'ai fait entre quatre yeux et pas dans la presse. Je ne veux plus le voir»
Des déclarations qui avaient valu une mise au point entre les deux hommes. Zinedine Zidane était revenu par la suite sur cette explication dans L’Équipe. « Je lui ai dit ce que je pensais, tout simplement. Moi, je l'ai fait entre quatre yeux et pas dans la presse. Je ne veux plus le voir. Je l'ai croisé, déjà. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire (...) Il fait quoi, lui, aujourd'hui, Petit ? Il se moque de qui ? On le voit partout. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots (...) Ce qui m'énerve, c'est que j'ai croisé ces gens-là plusieurs fois et qu'ils ne m'ont rien dit. Et après, ils balancent ! Je dis non ».
«On s’est rabibochés, je ne vais pas vous mentir, on n’est pas les meilleurs amis du monde»
Les années sont passées et il semblerait que les deux champions du monde aient fini par mettre leur rancœur de côté. « ‘Zidane est trop lisse est trop proche des grands patrons’. J’ai dit ça il y a 25 ans. Ça fait partie des conneries que j’ai dites. Si je peux expliquer. Je comprends tout à fait lorsqu’on est à la place de Zizou, c’est une icône mondiale de par sa position c’est extrêmement compliqué de pouvoir s’investir et prendre position sur des faits de société. Je comprends parfaitement et à une certaine époque je ne le comprenais pas parce que lorsqu’on est un personnage public on se doit aussi de prendre position certaines fois. Notamment sur des problématiques civiques. Depuis, on s’est rabibochés, je ne vais pas vous mentir, on n’est pas les meilleurs amis du monde, mais on se respecte ». a confié Emmanuel Petit sur le plateau de l'émission TBT9 de Cyril Hanouna.