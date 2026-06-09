«On s’est rabibochés» : 25 ans plus tard, un joueur de France 98 enterre la hache de guerre avec Zidane !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane est une icône du football français depuis la Coupe du monde 98. Néanmoins, ce groupe de l’équipe de France n’est pas uni à 100 % depuis plusieurs années. La faute à des tensions entre certains membres. Zidane et Emmanuel Petit en sont deux exemples, mais le consultant de RMC a affirmé qu’une explication afin d’assainir leur relation avait eu lieu.

Le 12 juillet 1998, Zinedine Zidane inscrivait son nom en capitales dans la légende du football français. Et ce, grâce à son doublé de la tête en finale de Coupe du monde face au Brésil (3-0). En seconde période, Emmanuel Petit parachevait le premier sacre mondial des Bleus en marquant le but du 3-0. Mais, les années passant, la famille de France 98 s’est écharpée avec des clashs rendus publics par certains de ses membres à l’instar d’Emmanuel Petit qui s’en prenait à Zinedine Zidane dans son autobiographie : A Fleur de Peau, « Zidane, c'est l'icône absolue ! Certes, il réalise certaines actions caritatives, mais c'est loin du compte au regard de son considérable pouvoir (...) Il doit s'exposer davantage ».

«Je l'ai fait entre quatre yeux et pas dans la presse. Je ne veux plus le voir» Des déclarations qui avaient valu une mise au point entre les deux hommes. Zinedine Zidane était revenu par la suite sur cette explication dans L’Équipe. « Je lui ai dit ce que je pensais, tout simplement. Moi, je l'ai fait entre quatre yeux et pas dans la presse. Je ne veux plus le voir. Je l'ai croisé, déjà. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire (...) Il fait quoi, lui, aujourd'hui, Petit ? Il se moque de qui ? On le voit partout. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots (...) Ce qui m'énerve, c'est que j'ai croisé ces gens-là plusieurs fois et qu'ils ne m'ont rien dit. Et après, ils balancent ! Je dis non ».