Zinédine Zidane : «Il s’est excusé», l’échange avec Raymond Domenech après son coup de boule

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent dans le groupe de l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2006, Vikash Dhorasoo était aux premières loges afin d’assister au coup de boule de Zinedine Zidane sur Marco Materazzi. Un geste qu’il n’a pas vu en direct, mais il était en revanche dans le vestiaire quand le Ballon d’Or 1998 s’est excusé auprès de ses coéquipiers.

Le 9 juillet 2006, l’équipe de France disputait une nouvelle finale de Coupe du monde huit ans après le sacre de 1998. Cette fois-ci, c’est l’Italie qui se dressait face aux Bleus et à Zinedine Zidane, qui disputait alors le dernier match de sa carrière. Ce dernier avait d’ailleurs ouvert le score sur penalty, d’une panenka qui avait heurté la barre transversale avant de franchir la ligne de Gianluigi Buffon, avant l’égalisation de Marco Materazzi.

« On s’est tous dit qu’il s’était passé quelque chose de grave » Ce dernier avait été l’homme de cette rencontre, car, après son but égalisateur, c’est lui qui a réussi à faire sortir Zinedine Zidane de ses gonds en prolongation, quand le capitaine de l’équipe de France s’était rendu coupable d’un coup de tête qui avait entraîné son expulsion. « Le moment du coup de boule, on ne le voit pas du tout. Je le verrai que le lendemain je crois. Là, on s’est tous dit qu’il s’était passé quelque chose de grave parce que Zidane, quand il est expulsé, il ne réclame rien et il rentre au vestiaire. Il sait qu’il a fait quelque chose de très grave, il prend un rouge et c’est normal », s’est souvenu Vikash Dhorasoo sur le plateau de L’Équipe de Greg.