«Ce n’est pas la même éclate qu’au PSG» : Un problème avec Ousmane Dembélé en équipe de France ?

Axel Cornic

A quelques jours seulement du début de la Coupe du monde 2026, les débats se font de plus en plus nombreux autour de l’équipe de France de Didier Deschamps. C’est notamment le cas pour Ousmane Dembélé, qui vient de sortir d’une deuxième saison brillante avec le Paris Saint-Germain et que certains attendent au tournant.

Le football français est sur le toit de l’Europe depuis deux ans, avec le PSG qui a remporté une nouvelle Ligue des Champions. Mais qu’en sera-t-il de l’équipe de France ? Les hommes de Didier Deschamps vont bientôt s’envoler pour la Coupe du monde 2026 et tout le monde en a fait des grands favoris.

« En équipe de France pour l’instant ce n’est pas la même éclate qu’avec le Paris Saint-Germain » Il faut dire qu’il y a quand même de très bons joueurs chez les Bleus, notamment Ousmane Dembélé, le Ballon d’Or 2025. « Didier Deschamps a un peu ouvert la porte à Ousmane pour qu’il retrouve sa liberté et surtout la confiance qu’il a en club au Paris Saint-Germain, afin qu’elle rejaillisse en équipe de France. Donc c’est à lui de saisir l’opportunité. Ousmane, on est les premiers à le dire, en équipe de France pour l’instant ce n’est pas la même éclate qu’avec le Paris Saint-Germain » a estimé Jérôme Rothen, sur RMC.