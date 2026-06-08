Équipe de France - Kylian Mbappé sacrifié pour Ousmane Dembélé : L'idée qui fait craquer un consultant de RMC !

Axel Cornic

Coéquipiers en sélections et au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont emprunté deux routes totalement opposées en 2024. Parti au Real Madrid, le premier est devenu la cible préférée de la presse espagnole, tandis que le second a récemment fêté sa deuxième Ligue des Champions, s’affirmant comme l’un des meilleurs joueurs de la planète.

Tout change très vite dans le football et ce n’est pas Kylian Mbappé qui dira le contraire. L'ancien chouchou du football tricolore est devenu à 27 ans la cible favorite des critiques et c’est le cas en France comme en Espagne. Au Real Madrid par exemple, certains ont même mis en ligne des pétitions pour réclamer son départ.

L’équipe de France de Dembélé ? Une trajectoire totalement opposée à celle d’Ousmane Dembélé, double Champion d’Europe en titre avec le PSG et élu Ballon d’Or 2025. Il faut dire que ce dernier s’est totalement métamorphosé sous les ordres de Luis Enrique à Paris et certains se demandent si Didier Deschamps ne doit pas suivre son exemple et le mettre au centre de son dispositif... quitte à sacrifier le capitaine Kylian Mbappé. Une opinion qui peut se défendre, mais qui ne semble pas avoir beaucoup de soutien sur les antennes de RMC.