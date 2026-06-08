«Je lui dois beaucoup» : Deschamps reçoit déjà un hommage poignant en équipe de France avant son départ

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fait à présent quatre ans que William Saliba a porté pour la première fois le maillot de l’équipe de France A. Appelé au pied levé pour remplacer Benjamin Pavard blessé, le joueur d’Arsenal n’a plus quitté le groupe des Bleus depuis. Et ce, malgré des débuts poussifs au cours desquels Didier Deschamps ne lui a jamais retiré la confiance qu’il avait en lui. L’international français l’en remercie avant la fin de la route de DD avec la sélection.

Didier Deschamps a lancé William Saliba dans le grand bain de l’équipe de France en mars 2022. Pour combler le vide laissé par Benjamin Pavard blessé, le sélectionneur des Bleus faisait appel au défenseur d’Arsenal qui était prêté à l’OM à l’époque. Le roc des Gunners aux côtés de Gabriel n’a depuis plus manqué un rassemblement lorsqu’il était physiquement apte à jouer.

«Il m’envoie plein de cœurs en me disant ‘félicitations’» Comment a-t-il appris la nouvelle ? Non pas de la bouche du sélectionneur, mais d’un membre de l’équipe Nike, l’équipementier qui sponsorise William Saliba. Pour L’Équipe, le défenseur aux 31 sélections s’est confié sur le jour où tout a basculé. « C’est un truc de fou. J’étais appelé en Espoirs. Le jour où je devais rejoindre les Espoirs, je me réveille et la première personne qui me l’a dit, c’est un mec de Nike parce que je suis sponsorisé Nike, il m’envoie plein de cœurs en me disant ‘félicitations’. Quand il m’a dit félicitations, je ne m’attendais pas à ça et il me dit de ne pas le dire. J’étais comme un fou ».