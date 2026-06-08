France 98 : Les champions du monde préparent une belle surprise, «ils sont tous ravis de l’idée»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France a été sacrée championne du monde par deux fois dans son histoire. En 2018 et en 1998. La génération de France 98 reste à ce jour iconique et pourrait être célébrée sur scène à l’approche des 30 ans du sacre au vu du projet de comédie musicale actionné par le producteur de l’adaptation du film La Haine. Farid Benlagha Le Hazif révèle d’ailleurs avoir déjà contacté certains joueurs de l’équipe.

Le 12 juillet prochain, France 98 célébrera le 30ème anniversaire de la première étoile mondiale décrochée par l’équipe d’Aimé Jacquet. Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Fabien Barthez et toute la bande des Bleus de l’époque resteront à jamais les premiers à avoir été sacrés champions du monde. 20 ans plus tard, Deschamps était à la tête de la génération 2018 qui a elle aussi été victorieuse du Mondial en Russie en 2018. La France « black, blanc, beur », le « I will survive » de Gloria Gaynor, la tête de Zidane projetée sur les Champs-Élysées pendant les célébrations, une époque qui paraît si proche, mais qui est pourtant si lointaine.

«On est tous connectés à cette histoire et d’une certaine manière, on a tous l’impression qu’elle nous appartient aussi» Le producteur de la comédie musicale du film La Haine souhaite mettre sur pied une mise en scène de ce sacre historique. Farid Benlagha Le Hazif s’est confié au Parisien sur son gros projet. « Après La Haine, il faut quelque chose d’un peu plus grand public, un peu plus feel good, un peu plus accessible. Et s’il y a un événement qui réunit tous ces paramètres et qui a rendu le pays complètement dingue de bonheur, c’est cette victoire. Tous les Français ont un rapport personnel avec ce moment. On est tous connectés à cette histoire et d’une certaine manière, on a tous l’impression qu’elle nous appartient aussi ».