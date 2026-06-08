Départ de Deschamps : Son plan de carrière dévoilé à l’After Foot après l’équipe de France ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une dernière danse pour Didier Deschamps avant de plier bagage ? C’est le script de la Coupe du monde 2026 pour DD avant de se lancer un nouveau défi loin des Bleus après 14 années de bons et loyaux services. Quel défi pour Deschamps ? Fabrice Hawkins évoque une potentielle année sabbatique pour le champion du monde 98 et 2018.

Une quatrième et ultime Coupe du monde à la tête des Bleus pour Didier Deschamps, et puis s’en va. Après 14 années de service, sans oublier les onze saisons en tant que joueur, « DD » va faire ses adieux à l’équipe de France de l’autre côté de l’Atlantique pendant la Coupe du monde sur le sol américain, mexicain et canadien (11 juin-19 juillet). Après quoi, Zinedine Zidane est pressenti pour prendre sa place sur le banc de touche des Bleus lorsque le nom de Deschamps est notamment annoncé à la tête de la sélection italienne.

«Il veut une équipe pour gagner» Qu’a-t-il prévu pour la suite de sa carrière de coach entamée en 2001 à l’AS Monaco ? Didier Deschamps n’a pas encore publiquement vendu la mèche. Au point où aucune porte ne semble être fermée à l’instant T pour le sélectionneur des Bleus bien qu’il ne puisse pas relever n’importe quel challenge selon Fabrice Hawkins. « Tout est possible en réalité pour Deschamps après l'équipe de France et la Coupe du monde. Je reste convaincu quand même qu'au vu de ce qui est en train de se passer et du fait qu'il ne puisse pas prendre n'importe quel banc, il veut une équipe pour gagner ».