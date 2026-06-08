Départ de Deschamps : Son plan de carrière dévoilé à l’After Foot après l’équipe de France ?

Une dernière danse pour Didier Deschamps avant de plier bagage ? C’est le script de la Coupe du monde 2026 pour DD avant de se lancer un nouveau défi loin des Bleus après 14 années de bons et loyaux services. Quel défi pour Deschamps ? Fabrice Hawkins évoque une potentielle année sabbatique pour le champion du monde 98 et 2018.
Une quatrième et ultime Coupe du monde à la tête des Bleus pour Didier Deschamps, et puis s’en va. Après 14 années de service, sans oublier les onze saisons en tant que joueur, « DD » va faire ses adieux à l’équipe de France de l’autre côté de l’Atlantique pendant la Coupe du monde sur le sol américain, mexicain et canadien (11 juin-19 juillet). Après quoi, Zinedine Zidane est pressenti pour prendre sa place sur le banc de touche des Bleus lorsque le nom de Deschamps est notamment annoncé à la tête de la sélection italienne.
«Il veut une équipe pour gagner»
Qu’a-t-il prévu pour la suite de sa carrière de coach entamée en 2001 à l’AS Monaco ? Didier Deschamps n’a pas encore publiquement vendu la mèche. Au point où aucune porte ne semble être fermée à l’instant T pour le sélectionneur des Bleus bien qu’il ne puisse pas relever n’importe quel challenge selon Fabrice Hawkins. « Tout est possible en réalité pour Deschamps après l'équipe de France et la Coupe du monde. Je reste convaincu quand même qu'au vu de ce qui est en train de se passer et du fait qu'il ne puisse pas prendre n'importe quel banc, il veut une équipe pour gagner ».
«Ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse une année sabbatique et qu'il reprenne derrière»
« Retourner dans un club ? Un club de très haut niveau où il peut éventuellement gagner la Ligue des champions, oui. Mais il n'y en a pas énormément de bancs libres. Ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse une année sabbatique et qu'il reprenne derrière », a conclu le journaliste de RMC pendant son passage sur le plateau de l’After Foot dimanche soir. Reste à savoir si Didier Deschamps optera pour la solution de prendre un congé sabbatique avant de rebondir ailleurs…