Équipe de France - Coupe du Monde : Ousmane Dembélé prend une grosse décision après le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La semaine dernière, Ousmane Dembélé entrait définitivement dans la légende en remportant une deuxième Ligue des Champions consécutive avec le PSG. Mais désormais, la star de 28 ans est totalement focalisée sur la Coupe du Monde avec l’équipe de France, et a d’ailleurs pris une grosse décision dans sa préparation à cet événement. Explications.

Arrivé au PSG en 2023, Ousmane Dembélé est devenu, trois ans plus tard, un véritable patron. Double vainqueur de la Ligue des Champions et Ballon d’Or en titre, le numéro 10 du club parisien souhaite désormais passer un nouveau cap en sélection cette fois-ci. Car si Dembélé a toujours été un membre respecté du vestiaire des Bleus, ses performances n’ont pas toujours été à la hauteur de son talent.

« Il a refusé en expliquant que cette compétition était primordiale pour lui » Ainsi, Ousmane Dembélé souhaite véritablement réaliser un gros mondial, et comme l’a indiqué un proche à l’Equipe, ce dernier n’a pas souhaité se reposer après sa grosse saison avec le PSG. « Tout ce qu'il fait est désormais amplifié par rapport à ses résultats avec le PSG, mais il a toujours été un homme très important dans le vestiaire de l'équipe de France. Sa performance sportive en sélection n'était pas à la hauteur de ce qu'il voulait faire mais sur tout le reste, il a toujours été un cadre. Il est à fond dans cette Coupe du monde. Après la finale (de la Ligue des champions), on lui a proposé de se reposer, il a refusé en expliquant que cette compétition était primordiale pour lui », a ainsi confié ce proche auprès du quotidien.