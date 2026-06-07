Ousmane Dembélé prévient Kylian Mbappé : Le recadrage révélé dans la presse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Double vainqueur de la Ligue des Champions en titre, Ousmane Dembélé a forcément acquis un nouveau statut au PSG. Mais cela est également le cas en équipe de France pour le natif d’Évreux. D’ailleurs, ce dernier n’a pas hésité à prévenir et avertir Kylian Mbappé autour des efforts défensifs réalisés par la vedette du Real Madrid. Explications.

Après deux saisons exceptionnelles réalisées avec le PSG, Ousmane Dembélé met le cap sur la Coupe du Monde avec l’équipe de France. Forcément, auréolé d’un Ballon d’Or en 2025, le numéro 10 du club parisien a pris un nouveau statut en sélection. S’il cherche encore à réaliser un grand tournoi référence avec les Bleus, Ousmane Dembélé est un véritable leader du vestiaire de l’équipe de France. D’ailleurs, le joueur de 28 ans est très complice avec le capitaine Kylian Mbappé.

Ousmane Dembélé a parlé des replis défensifs à Mbappé Et Ousmane Dembélé n’a d’ailleurs pas hésité à avertir la star du Real Madrid. A en croire les dernières révélations de l’Equipe, l’attaquant du PSG n’a pas manqué de prévenir Kylian Mbappé : ce dernier devra fournir davantage d’efforts, notamment sur le plan défensif, avec l’équipe de France. Si Dembélé a parfois utilisé le ton de l’humour, son message est passé auprès du capitaine des Bleus, qui doit selon le numéro 7 se fondre dans le collectif avec des replis et des efforts.