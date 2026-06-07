Equipe de France : Le jour où le départ de Dembélé a contrarié Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a presque cinq années de cela, l'équipe de France vivait un moment compliqué à l'Euro 2021. La cause ? Un coup de théâtre au stade des 1/8èmes de finale de la compétition alors qu'une qualification au tour suivant lui tendait les bras (3-3 puis 4-5 aux tirs au but contre la Suisse). Le tout, sans Ousmane Dembélé qui avait déclaré forfait en plein championnat d'Europe à cause d'une blessure survenue en poules. Une absence qui a touché le vestiaire et plus particulièrement Kylian Mbappé.

Depuis les débuts de Kylian Mbappé en équipe de France A en mars 2017, Ousmane Dembélé n'était jamais loin. Les deux amis qui se connaissent depuis leurs adolescences ont tout vécu ensemble en équipe de France. Une première compétition couronnée de succès à la Coupe du monde 2018 avant une sortie de route prématurée à l'été 2021 lors de l'Euro avec une élimination dès le stade des 1/8èmes de finale contre la Suisse (3-3 après prolongations puis 4-5 aux tirs au but).

«On se souvient de son départ sur blessure à l'Euro 2021 : l'ambiance en avait pris un coup» En raison d'une blessure contractée au genou face à la Hongrie lors du deuxième match de poule (1-1), Ousmane Dembélé était contraint de déclarer forfait pour le reste de l'Euro 2021. Pendant quelques jours, jusqu'à la surprenante élimination des Bleus, Dembouz a manqué à ses partenaires sur le terrain, mais également dans la vie de groupe. Un ancien international français resté anonyme a fait la révélation suivante à L'Equipe ce dimanche. « Il est essentiel dans la vie du groupe. Il y a un groupe avec Ousmane et un groupe sans lui. On se souvient de son départ sur blessure à l'Euro 2021 : l'ambiance en avait pris un coup ».