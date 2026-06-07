Equipe de France : Le jour où le départ de Dembélé a contrarié Mbappé

Il y a presque cinq années de cela, l'équipe de France vivait un moment compliqué à l'Euro 2021. La cause ? Un coup de théâtre au stade des 1/8èmes de finale de la compétition alors qu'une qualification au tour suivant lui tendait les bras (3-3 puis 4-5 aux tirs au but contre la Suisse). Le tout, sans Ousmane Dembélé qui avait déclaré forfait en plein championnat d'Europe à cause d'une blessure survenue en poules. Une absence qui a touché le vestiaire et plus particulièrement Kylian Mbappé.
Depuis les débuts de Kylian Mbappé en équipe de France A en mars 2017, Ousmane Dembélé n'était jamais loin. Les deux amis qui se connaissent depuis leurs adolescences ont tout vécu ensemble en équipe de France. Une première compétition couronnée de succès à la Coupe du monde 2018 avant une sortie de route prématurée à l'été 2021 lors de l'Euro avec une élimination dès le stade des 1/8èmes de finale contre la Suisse (3-3 après prolongations puis 4-5 aux tirs au but).
«On se souvient de son départ sur blessure à l'Euro 2021 : l'ambiance en avait pris un coup»
En raison d'une blessure contractée au genou face à la Hongrie lors du deuxième match de poule (1-1), Ousmane Dembélé était contraint de déclarer forfait pour le reste de l'Euro 2021. Pendant quelques jours, jusqu'à la surprenante élimination des Bleus, Dembouz a manqué à ses partenaires sur le terrain, mais également dans la vie de groupe. Un ancien international français resté anonyme a fait la révélation suivante à L'Equipe ce dimanche. « Il est essentiel dans la vie du groupe. Il y a un groupe avec Ousmane et un groupe sans lui. On se souvient de son départ sur blessure à l'Euro 2021 : l'ambiance en avait pris un coup ».
L'aveu assumé de Mbappé en privé sur le départ imprévu de Dembélé en 2021
Et ce n'est pas son ami Kylian Mbappé qui dira le contraire. D'après les confidences de L'Equipe, le capitaine de l'équipe de France aurait régulièrement fait savoir dans son cercle proche en coulisses que sa compétition sur le plan personnel a brusquement changé lorsque Dembélé n'avait pas eu d'autres choix que de quitter prématurément l'Euro à cause de sa blessure au genou. Pour rappel, Mbappé manquait d'ailleurs son tir au but contre la Suisse, scellant malheureusement le sort de l'équipe de France dans ce championnat d'Europe.