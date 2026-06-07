Rayan Cherki, la sortie qui fait polémique : Didier Deschamps calme le jeu avant la Coupe du monde

Axel Cornic

La Coupe du monde n’a même pas commencé, mais une polémique fait déjà parler en équipe de France avec Rayan Cherki. La star de Manchester City a en effet beaucoup fait parler de lui après une récente prise de parole, ce qui a poussé le sélectionneur Didier Deschamps à prendre position pour s’expliquer.

C’est une phrase qui peut paraitre anodine. Appelé en équipe de France après une saison convaincante à Manchester City, Rayan Cherki a affiché des grosses ambitions avant la Coupe du monde, annonçant : « On n'ira pas à la Coupe du monde en tant que favoris, on ira pour écraser tout le monde ». Mais le timing n’a visiblement pas été apprécié, puisque cette déclaration a été faite juste après la défaite des Bleus, face à la Côte d’Ivoire (1-2).

Cherki fait grincer des dents Cela ne semble pas avoir été apprécié et c’est le cas à l’extérieur, comme à l’intérieur de l’équipe de France. A en croire les révélations de L’Equipe, Didier Deschamps aurait en effet recadré le joueur de 22 ans après cette sortie, réclamant une plus grande sobriété. Lors d’un entretien accordé à M6, il avait d’ailleurs tenté de calmer une première fois les choses en expliquant : « Il y a un mot important : c'est l'humilité ».