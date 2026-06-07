Kylian Mbappé en pleine polémique, Didier Deschamps a fait son choix !

Au cours de sa fin de saison avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a été au cœur de plusieurs polémiques. Pris en grippe par les supporters du club madrilène, l’attaquant de 27 ans s’apprête à disputer la Coupe du Monde avec l’équipe de France. Et du côté de Didier Deschamps, on estime que le Bondynois n’a pas besoin d’être protégé. Explications.
A 27 ans, Kylian Mbappé fait face à un tournant de sa carrière. Après avoir remporté la Coupe du Monde en 2018 puis après avoir été exceptionnel lors de la finale de l’édition 2022, l’attaquant français aborde ce mondial 2026 avec le record de buts (16 buts) détenu par Miroslav Klose sur la compétition dans le viseur. Si en sélection, Mbappé a souvent répondu présent, sa situation en club est difficile depuis quelques mois. Sifflé par les supporters du Real Madrid après avoir déclenché plusieurs polémiques extra-sportives, Kylian Mbappé a connu une saison 2025-2026 compliquée.
« Kylian, on parle de lui tous les jours, en bien ou en mal »
Pour autant, Didier Deschamps estime de son côté que son capitaine n’a pas forcément besoin d’être protégé avant de débuter cette nouvelle Coupe du Monde. « Il n’y a pas de souci, il est suffisamment solide. Kylian, on parle de lui tous les jours, en bien ou en mal. Il focalise tellement de choses », a ainsi confié le sélectionneur des Bleus dans un entretien accordé au Parisien ce dimanche.
« Je peux en discuter avec lui et lui donner mon avis sur certains sujets »
« Évidemment, je peux en discuter avec lui et lui donner mon avis sur certains sujets. Après, lui, comme les autres, a sa propre liberté d’expression. Sachant qu’il sera exposé, qu’il en use ou pas. S’il ne parle pas, certains diront : « Pourquoi il ne parle pas ? » Mais s’il parle, d’autres lui diront : « Joue au football, tu n’as pas à parler. » On échange mais je n’interdis rien à mes joueurs. Chacun fait en fonction de sa propre sensibilité », conclut Didier Deschamps à propos de Kylian Mbappé.