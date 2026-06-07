Kylian Mbappé en pleine polémique, Didier Deschamps a fait son choix !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de sa fin de saison avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a été au cœur de plusieurs polémiques. Pris en grippe par les supporters du club madrilène, l’attaquant de 27 ans s’apprête à disputer la Coupe du Monde avec l’équipe de France. Et du côté de Didier Deschamps, on estime que le Bondynois n’a pas besoin d’être protégé. Explications.

A 27 ans, Kylian Mbappé fait face à un tournant de sa carrière. Après avoir remporté la Coupe du Monde en 2018 puis après avoir été exceptionnel lors de la finale de l’édition 2022, l’attaquant français aborde ce mondial 2026 avec le record de buts (16 buts) détenu par Miroslav Klose sur la compétition dans le viseur. Si en sélection, Mbappé a souvent répondu présent, sa situation en club est difficile depuis quelques mois. Sifflé par les supporters du Real Madrid après avoir déclenché plusieurs polémiques extra-sportives, Kylian Mbappé a connu une saison 2025-2026 compliquée.

« Kylian, on parle de lui tous les jours, en bien ou en mal » Pour autant, Didier Deschamps estime de son côté que son capitaine n’a pas forcément besoin d’être protégé avant de débuter cette nouvelle Coupe du Monde. « Il n’y a pas de souci, il est suffisamment solide. Kylian, on parle de lui tous les jours, en bien ou en mal. Il focalise tellement de choses », a ainsi confié le sélectionneur des Bleus dans un entretien accordé au Parisien ce dimanche.