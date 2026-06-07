Le PSG meilleur sans Mbappé ? Daniel Riolo s'agace : «Ce n'est pas possible de dire ça»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La semaine dernière, le PSG a une nouvelle fois triomphé en finale de la Ligue des champions pour remporter la compétition pour la deuxième fois consécutive. Le club de la capitale confirme sa supériorité à l'échelle européenne depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. A l'époque, le Français avait lâché des déclarations qui n'ont pas plu côté parisien. Daniel Riolo est revenu sur ses déclarations.

Depuis deux ans, le PSG réalise un parcours exceptionnel en Ligue des champions et vient de valider sa deuxième victoire consécutive. Le club a enfin réussi son objectif après des années passées à lutter pour y parvenir. Il faut dire que les dirigeants ont changé de stratégie en se basant plutôt sur un collectif uni plutôt que sur le talent des grandes stars. Kylian Mbappé avait eu des mots très durs avant son départ, estimant que s'il voulait gagner la Ligue des champions, il serait déjà parti très loin du PSG. Une déclaration que Daniel Riolo a toujours du mal à digérer.

« Ce n'est pas possible de dire ça » Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde depuis des années, Kylian Mbappé n'a pas pu remporter la Ligue des champions et il a fallu attendre la saison après son départ pour finir par le faire. Forcément, ses critiques ont refait surface et Daniel Riolo s'est encore exprimé là-dessus. « Ce n'est pas possible de dire ça, parce que au moment où il part, le PSG fait une demi-finale de Ligue des champions et se fait éliminer dans le match il doit y avoir 6 poteaux. L'équipe était en reconstruction, certaines stars étaient parties, ça commençait déjà à ressembler à quelque chose. Il s'en va et on est dans la continuité, dans la progression. Dembélé a atteint un niveau qu'on n'attendait pas » confie le journaliste de RMC dans l'émission Quelle époque ! sur France 2.