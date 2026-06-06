Une star toujours à Paris la saison prochaine : «Le PSG ne le mettra pas à la porte»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant récemment soulevé sa deuxième Ligue des Champions avec le PSG, Marquinhos fait définitivement partie de la légende du club parisien. Alors que son avenir est actuellement sur toutes les lèvres, le défenseur brésilien aimerait rester au moins une saison de plus à Paris. Et selon le journaliste Fabrice Hawkins, les dirigeants le laisseront rester.

De quoi sera fait l’avenir de Marquinhos ? Désormais âgé de 32 ans, le capitaine du PSG vient de remporter une seconde Ligue des Champions avec le club parisien, en prouvant surtout que ce dernier avait encore le niveau pour les grands rendez-vous. Mais les dirigeants parisiens souhaiteront ils continuer l’aventure avec le numéro 5, qui petit à petit, prend de l’âge ? Invité de l’émission Génération After sur les ondes de RMC, le journaliste Fabrice Hawkins a évoqué le sujet.

« C’est un monument qui respecté par les joueurs, le staff, les salariés du club » « Lui qu’est-ce qu’il veut ? A priori, pour le moment, il veut rester au PSG. Les dirigeants ne le poussent pas vers la sortie, ils respectent le joueur qu’il est. Il a encore montré cette saison qu’il pouvait rendre des services et qu’il pouvait être performant dans des matchs à très grosse intensité. (…) C’est un monument qui respecté par les joueurs, le staff, les salariés du club. Il est très apprécié. C’est lui le garant de l’institution. Tant qu’il peut être performant, je pense que le PSG, et je suis sûr, ne le mettra pas à la porte », a ainsi confié ce dernier.