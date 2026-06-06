Transfert surprise au PSG : Un «talent générationnel» donne son feu vert ?

Le PSG devrait vivre un mercato agité cet été. Le club de la capitale va chercher à régénérer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Mais dans le même temps, les dirigeants parisiens vont continuer de préparer l’avenir. Les Rouge-et-Bleu seraient ainsi en pole position pour le transfert d’un certain Aboubacar Maiga (16 ans).
Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG devrait très certainement se montrer actif sur le mercato. Les dirigeants parisiens souhaiteraient régénérer l’effectif de Luis Enrique en vue de la saison prochaine afin de pouvoir défendre leur titre une nouvelle fois sur la scène européenne. Mais dans le même temps, le club de la capitale entendrait préparer l’avenir en recrutant de nouveaux jeunes talents. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu auraient accélérer les choses pour un prodige du football africain.
Le PSG en pole position pour un phénomène du football africain ?
D’après les informations de TEAMtalk, le PSG serait en pole position pour le transfert de Aboubacar Maiga. Considéré comme un « talent générationnel » par plusieurs recruteurs dans le monde, le joueur de 16 ans serait sur les tablettes de plusieurs cadors européens. Le FC Barcelone, Chelsea, Liverpool ou encore Manchester United auraient suivi sa progression de près. Seulement, le phénomène d’Africa Foot (Mali) aurait été séduit par le projet du PSG et serait ainsi favorable à une arrivée chez les doubles champions d’Europe en titre.
C'est devenu une habitude pour le PSG sur le mercato
Il faut dire que depuis les arrivées de Luis Campos et Luis Enrique, les pensionnaires de la Ligue 1 ont pris pour habitude de miser sur la jeunesse. Les transferts de certains cracks comme Désiré Doué ou Joao Neves ont été une franche réussite. Le PSG n’a alors pas hésité une seule seconde pour chiper Dro Fernandez au FC Barcelone cet hiver. Et cet été, Aboubacar Maiga pourrait lui aussi rejoindre le groupe parisien. Affaire à suivre...