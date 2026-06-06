OM - Transfert de Greenwood : Fabrizio Romano balance une «bombe» à 55M€ !

Pierrick Levallet

Du côté de l’OM, le mercato promet une nouvelle fois d’être agité. Le club phocéen est obligé de vendre pour éviter des ennuis au vu de ses importants problèmes financiers. Les dirigeants marseillais devraient ainsi se séparer de Mason Greenwood, qui dispose d’une bonne valeur marchande. Et Fabrizio Romano a balancé une bombe sur le dossier de l’attaquant de 24 ans.

Après avoir vécu une saison rythmée par les crises et les polémiques, l’OM se retrouve confronté à d’importants problèmes financiers. Le club phocéen devrait donc être amené à vendre un bon nombre de ses joueurs cet été. Les dirigeants marseillais devraient notamment profiter de la grosse valeur marchande de Mason Greenwood pour renflouer les caisses. Et Fabrizio Romano a dévoilé une grosse information sur le transfert de l’attaquant de 24 ans, qui semble se rapprocher de plus en plus de Fenerbahçe.

«Hakan Safi a annoncé qu’il avait trouvé un accord avec Mason Greenwood» « Sur Mason Greenwood, il y a une bombe qui arrive de Turquie, de l’un des candidats à la présidence de Fenerbahçe. Hakan Safi a annoncé qu’il avait trouvé un accord avec Mason Greenwood. Un contrat de 4 ans, tout est bouclé avec le joueur. Greenwood a même commencé à suivre Safi sur Instagram. Greenwood envoie des messages clairs à Fenerbahçe » a d’abord confié le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.