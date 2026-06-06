Départ de l'OM : «Sa femme est heureuse ici», le dilemme de Greenwood pour son avenir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Deux ans après son arrivée, c'est déjà l'heure du départ pour Mason Greenwood ? En raison de la situation délicate dans laquelle se retrouve l'OM sur le plan financier, un transfert de son attaquant anglais ne serait clairement pas à écarter. Et ce, bien que Greenwood ne semble pas être prêt à faire une croix sur la vie phocéenne qu'il mène depuis 2024.

C'est la crise à l'OM. Il y a quatre années de cela, un accord de réglement avait été convenu entre l'Olympique de Marseille et l'UEFA par le biais duquel le club phocéen s'engageait à revenir à l'équilibre au niveau de ses comptes. Le temps est passé, mais la situation ne s'est pas réglée pour autant. Au contraire, les pertes s'élèvent à 157M€. L'Olympique de Marseille risque à ce jour une exclusion de la Ligue Europa avant le début la campagne.

«J’espère pouvoir rester» De quoi inciter les dirigeants de l'Olympique de Marseille à mener à bien diverses ventes au cours du mercato estival. Mason Greenwood, meilleur buteur des deux dernières saisons du club, dispose d'une importante valeur marchande et d'une belle cote sur le marché avec l'intérêt prononcé de la Roma entre autres. De son côté, l'objectif est de poursuivre dans la cité phocéenne comme affirmé pendant la cérémonie des Trophées UNFP à la mi-mai. « Cette saison a parfois été difficile collectivement, surtout ces derniers mois, mais individuellement je pense avoir réalisé une bonne saison. Il y a des joueurs incroyables dans cette équipe type, donc c’est agréable de recevoir ce trophée. La Ligue 1 est un championnat merveilleux. On joue des matchs incroyables et, pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’espère pouvoir rester ».