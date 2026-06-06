«Des départs sont programmés» : Jusqu’à huit joueurs pourraient quitter le PSG cet été !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Champion d'Europe pour la deuxième fois consécutive, le PSG a réussi son immense pari. L'année dernière, le club avait fait le choix de repartir au combat avec sensiblement le même effectif. D'ailleurs, seul le gardien a changé entre les deux onze de départ des deux finales de Ligue des champions. Cette année, le PSG pourrait connaître un peu plus de départs...

En affirmant à nouveau son statut en Europe, le PSG prouve que tout fonctionne bien en ce moment et il n'y a pas forcément besoin de tout changer. Néanmoins, plusieurs joueurs pourraient être concernés par un départ au cours des prochaines semaines. Le journaliste de RMC Fabrice Hawkins cite les noms de huit joueurs susceptibles de partir.

Le PSG prêt à connaître des départs Même si tout va bien sur le plan sportif, le PSG pourrait voir partir plusieurs joueurs cet été. C'est la fin d'un cycle pour certains qui ne sont pas forcément des titulaires indiscutables au club. « Déjà, ce qu’il faut dire c’est que l’objectif de Luis Campos et des dirigeants du PSG est de ne pas bouleverser ce qui est fait. Ça a bien fonctionné cette saison et la saison dernière, donc il n’y a pas de raison de chambouler quelque chose qui fonctionne très bien. Pour parler de l’effectif du PSG, il y a des postes pour lesquels des départs sont programmés, des joueurs pour lesquels on envisage un départ, je pense que Lee et Ramos qui arrivent en fin de contrat en 2028. Il n’y a pas de négociation pour prolonger leur contrat » débute Fabrice Hawkins dans Rothen s'enflamme sur RMC.