«Des départs sont programmés» : Jusqu’à huit joueurs pourraient quitter le PSG cet été !

Champion d'Europe pour la deuxième fois consécutive, le PSG a réussi son immense pari. L'année dernière, le club avait fait le choix de repartir au combat avec sensiblement le même effectif. D'ailleurs, seul le gardien a changé entre les deux onze de départ des deux finales de Ligue des champions. Cette année, le PSG pourrait connaître un peu plus de départs...
En affirmant à nouveau son statut en Europe, le PSG prouve que tout fonctionne bien en ce moment et il n'y a pas forcément besoin de tout changer. Néanmoins, plusieurs joueurs pourraient être concernés par un départ au cours des prochaines semaines. Le journaliste de RMC Fabrice Hawkins cite les noms de huit joueurs susceptibles de partir.
Le PSG prêt à connaître des départs
Même si tout va bien sur le plan sportif, le PSG pourrait voir partir plusieurs joueurs cet été. C'est la fin d'un cycle pour certains qui ne sont pas forcément des titulaires indiscutables au club. « Déjà, ce qu’il faut dire c’est que l’objectif de Luis Campos et des dirigeants du PSG est de ne pas bouleverser ce qui est fait. Ça a bien fonctionné cette saison et la saison dernière, donc il n’y a pas de raison de chambouler quelque chose qui fonctionne très bien. Pour parler de l’effectif du PSG, il y a des postes pour lesquels des départs sont programmés, des joueurs pour lesquels on envisage un départ, je pense que Lee et Ramos qui arrivent en fin de contrat en 2028. Il n’y a pas de négociation pour prolonger leur contrat » débute Fabrice Hawkins dans Rothen s'enflamme sur RMC.
Barcola, Chevalier, Marquinhos... Le PSG pourrait perdre du monde
Parmi les joueurs évoqués pour un éventuel départ, certains doivent décider de leur avenir et de leurs ambitions pour la suite de leur carrière. « Ensuite, il y a ceux pour qui la situation est floue, ceux qu’on va vraiment surveiller cet été, ceux pour qui ça pourrait bouger. Je pense à Barcola, à Mbaye mais aussi à Mayulu. Barcola fait beaucoup parler, il y a des convoitises en Europe et de gros clubs qui vont se renseigner tant qu’il n’a pas prolonger. Ensuite, il y a ceux qui doivent se positionner, s’ils souhaitent ou non partir, je pense à Lucas Hernandez, Lucas Chevalier et Marquinhos, le club ne le pousse pas vers la sortie mais la question pourrait se poser après deux Ligue des Champions » poursuit Fabrice Hawkins.