Mercato : De Zerbi prêt à tenter un transfert au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi a rapidement trouvé un autre poste du côté de Tottenham où il avait pour mission d'assurer le maintien du club, qui a été sauvé de justesse lors de la dernière journée de Premier League. A l'approche du mercato estival, l'entraîneur italien pourrait venir piocher chez le PSG pour renforcer son effectif.

Le mercato estival approche à grands pas et pour le PSG, il risque d'y avoir très peu de changement. Un cas suscite particulièrement l'attention : celui de Lucas Chevalier. Le gardien français, qui a débarqué l'été dernier pour devenir le nouveau numéro 1, a connu une saison cauchemardesque finalement et un départ pourrait avoir lieu prochainement. Tottenham ferait partie des clubs intéressés.

Lucas Chevalier à Tottenham ? Comme le rapporte Média Foot, Lucas Chevalier pourrait faire ses valises direction Tottenham cet été. En effet le club anglais fait partie des prétendants pour le recrutement du gardien français, qui a connu des difficultés du côté du PSG. Absent de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, le joueur de 24 ans a perdu sa place de numéro 1 au profit de Matvey Safonov. Son avenir pourrait donc s'écrire ailleurs que dans la capitale française.