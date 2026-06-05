«Ça va être bien» : Sans le citer, Eli Junior Kroupi a recalé le PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Eli Junior Kroupi, à l'aube de ses 20 ans, dispose d'une très belle cote sur le marché des transferts. L'avant-centre de Bournemouth aux 13 buts en Premier League cette saison intéresserait le PSG, d'autres cadors anglais ainsi que le FC Barcelone et le Bayern Munich selon Foot Mercato. Pour autant, le Paris Saint-Germain et l'ensemble des courtisans de l'international françaiss seraient contraints de momentanément faire une croix sur Kroupi.

Et si Eli Junior Kroupi pliait déjà bagage seulement une saison après s'être installé dans le sud de l'Angleterre ? Recruté par Bournemouth en 2025, l'attaquant français de 19 ans relevait le défi de la Premier League après son titre de meilleur joueur de Ligue 2 avec le FC Lorient. Dans l'élite du football anglais, Kroupi a trouvé le chemin des filets à 13 reprises, tapant dans l'œil de diverses écuries du championnat telles qu'Arsenal ou encore Manchester City selon Foot Mercato.

«Il est totalement Luis Enrique compatible» Toutefois, c'est le PSG qui aurait les faveurs d'Eli Junior Kroupi. Et ça tombe bien puisque ce serait la recrue idéale pour l'effectif de Luis Enrique du point de vue de Walid Acherchour. « Il est totalement Luis Enrique compatible. Il n'y a qu'à voir ce qu'il a produit contre Manchester City, dans sa connexion, ses relais, ses positionnements, ses déplacements, sa finesse technique. Quand je vois que Gonçalo Ramos est remplaçant, c'est un super remplaçant avec un profil différent, mais souvent quand Dembélé n'est pas là, tu ne retrouves pas le même lien que lorsqu'il est titulaire. Eli Kroupi est le joueur français à aller chercher. 13 buts en Premier League. Et pour moi, c'est un joueur qui me fait de l'effet, qui m'excite et qui me fait regarder pas mal de matchs de par son intelligence, sa qualité technique. Le prochain gros coup en attaque doit être Eli Junior Kroupi pour le PSG ».