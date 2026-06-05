«Ça va être bien» : Sans le citer, Eli Junior Kroupi a recalé le PSG ?

Eli Junior Kroupi, à l'aube de ses 20 ans, dispose d'une très belle cote sur le marché des transferts. L'avant-centre de Bournemouth aux 13 buts en Premier League cette saison intéresserait le PSG, d'autres cadors anglais ainsi que le FC Barcelone et le Bayern Munich selon Foot Mercato. Pour autant, le Paris Saint-Germain et l'ensemble des courtisans de l'international françaiss seraient contraints de momentanément faire une croix sur Kroupi.
Et si Eli Junior Kroupi pliait déjà bagage seulement une saison après s'être installé dans le sud de l'Angleterre ? Recruté par Bournemouth en 2025, l'attaquant français de 19 ans relevait le défi de la Premier League après son titre de meilleur joueur de Ligue 2 avec le FC Lorient. Dans l'élite du football anglais, Kroupi a trouvé le chemin des filets à 13 reprises, tapant dans l'œil de diverses écuries du championnat telles qu'Arsenal ou encore Manchester City selon Foot Mercato.
«Il est totalement Luis Enrique compatible»
Toutefois, c'est le PSG qui aurait les faveurs d'Eli Junior Kroupi. Et ça tombe bien puisque ce serait la recrue idéale pour l'effectif de Luis Enrique du point de vue de Walid Acherchour. « Il est totalement Luis Enrique compatible. Il n'y a qu'à voir ce qu'il a produit contre Manchester City, dans sa connexion, ses relais, ses positionnements, ses déplacements, sa finesse technique. Quand je vois que Gonçalo Ramos est remplaçant, c'est un super remplaçant avec un profil différent, mais souvent quand Dembélé n'est pas là, tu ne retrouves pas le même lien que lorsqu'il est titulaire. Eli Kroupi est le joueur français à aller chercher. 13 buts en Premier League. Et pour moi, c'est un joueur qui me fait de l'effet, qui m'excite et qui me fait regarder pas mal de matchs de par son intelligence, sa qualité technique. Le prochain gros coup en attaque doit être Eli Junior Kroupi pour le PSG ».
«On joue l’Europe la saison prochaine, on va se préparer pour ça»
Le journaliste de RMC et du Winamax FC pourrait être contraint de prendre son mal en patience pour voir Eli Junior Kroupi arborant la tunique rouge et bleu du Paris Saint-Germain. En Côte d'Ivoire pour ses vacances, Didier Deschamps ne l'ayant pas sélectionné avec l'équipe de France pour la Coupe du monde, l'avant-centre de Bournemouth se voit bien rempiler au moins pour une saison supplémentaire avec la Ligue Europa à disputer avec les Cherries.
« La prochaine destination ? Pour l’instant je suis bien à Bournemouth. On joue l’Europe la saison prochaine, on va se préparer pour ça. Ça va être bien ». a confié Eli Junior Kroupi sur le TikTok de rezeus.dawawa. La patience est une vertue que le PSG devra avoir pour boucler le transfert de Kroupi si tel est son désir de passer l'été à Bournemouth...