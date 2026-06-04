Daniel Riolo répond au tacle envoyé par Emmanuel Macron sur les «experts du foot»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis samedi dernier, le PSG est officiellement devenu le double champion d’Europe en titre après son nouveau sacre en Ligue des champions. Le groupe entraîné par Luis Enrique a signé le back-to-back, engendrant les éloges d’Emmanuel Macron à l’Élysée. Le président de la République a d’ailleurs, sans le citer, glissé un taquet à Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC a répondu pendant la diffusion de l’After Foot mercredi.

Le Paris Saint-Germain l’a fait. Presque un an jour pour jour après « la première qui était historique », l’équipe de Luis Enrique est allée chercher « la deuxième qui est légendaire ». C’est le slogan chanté par les joueurs et membres du staff du PSG depuis la victoire parisienne contre Arsenal à Budapest samedi dernier en finale de Ligue des champions (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). Le lendemain, lors de la visite du Paris Saint-Germain à l’Élysée, le président de la République a tenu un discours fort au sujet de Luis Enrique et à charge contre l’After Foot et Daniel Riolo qui a été critique envers le coach espagnol depuis son arrivée en 2023.

«Je n'oublie pas tous les experts du foot qui disaient que ça allait être terrible quand Luis Enrique est arrivé» « Vous n'avez jamais lâché le PSG. C'est une grande fierté que vous ayez porté ce club au sommet de l'Europe. Je n'oublie pas tous les experts du foot qui disaient que ça allait être terrible quand Luis Enrique est arrivé. On a vu hier un coach qui a été un chef d'orchestre extraordinaire. C'est la meilleure réponse à toutes les critiques. Les deux étoiles », a confié le président de la République en fin de semaine dernière. Quelques jours se sont écoulés depuis cette déclaration qui a suscité un teasing de la part de l’After Foot jusqu’à la réponse de l’éditorialiste de RMC mercredi soir.