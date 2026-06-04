PSG - Départ de Zaïre-Emery : Le menace est confirmée sur La Chaîne L'EQUIPE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG se prépare à un mercato très animé, plusieurs renforts sont attendus, tandis que des départs pourraient également intervenir afin de régénérer l'effectif. Et bien que les noms des joueurs concernés semblent être connus, la menace pourrait bien exister pour Warren Zaïre-Emery, remplaçant en finale de la Ligue des champions.

Auteur d'une excellente saison, que ce soit dans un rôle de latéral droit pour compenser les absences d'Achraf Hakimi, ou au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery a toutefois débuté la finale de la Ligue des champions sur le banc. Un choix que Luis Enrique a lui-même présenté comme injuste après le match, mais le Titi Parisien a payé cher le retour de blessure de tous les joueurs. A tel point que Pierre Maturana craigne que la situation le pousse à réclamer son transfert.

Zaïre-Emery, la question d'un départ va se poser ? « Un profil comme Warren Zaïre-Emery, qui fait une grosse saison, mais qui sait que si les onze joueurs sont là, il n'est pas titulaire. Il a joué par défaut. Ils sont jeunes, ils peuvent se dire qu'il faut partir pour jouer (...) Il est titulaire partout en Europe aujourd'hui. Ce genre de profil, il peut se dire qu'il peut jouer partout en Europe. Il a joué parce que Hakimi n'était pas là puis parce que Ruiz n'était pas là », confie le journaliste de So Foot sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.