PSG : La petite phrase de Nasser Al-Khelaifi qui a fait vriller Daniel Riolo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire du PSG en Ligue des champions pour la deuxième fois de suite, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas manqué de s’enflammer assurant notamment que le club parisien appartenait à toute la France. La sortie du président du PSG a d’ailleurs rendu fou Daniel Riolo.

Après la victoire du PSG contre Arsenal en finale de la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi a fait passer un message au football français : « Merci Paris, merci la France. Le PSG, c'est le club de toute la France, pas seulement de Paris ». Des propos qui n'ont pas du tout plu à Daniel Riolo qui fracasse le président du PSG.

Riolo fracasse Al-Khelaïfi « Je ne comprends pas la phrase et, en même temps, je la comprends parce que c'est tout ce qu'il est et tout ce que je décris depuis des mois. C'est le gars qui veut installer une hégémonie, écraser les autres, qui ne veut qu'aucun autre club n'existe. Il ne défend pas la Ligue 1, puisqu'il ne veut pas que la Ligue 1 existe. Il veut conquérir tous les marchés, écraser le marché du football français. Tout le monde sait que je supporte ce club depuis gamin mais je n'ai jamais voulu que les autres nous aiment. Ce n'est pas le but quand tu es dans une Ligue 1. C'est nous, c'est notre club, c'est notre vie. Qu'est-ce que c'est ce mélange, cette mentalité? Comment on peut dire un truc pareil? C'est chacun sa vie, chacun son identité. Il n'a pas à vouloir nous coller son identité à tous », confie-t-il au micro de l’After Foot avant de poursuivre.