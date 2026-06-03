PSG : La petite phrase de Nasser Al-Khelaifi qui a fait vriller Daniel Riolo !

Après la victoire du PSG en Ligue des champions pour la deuxième fois de suite, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas manqué de s’enflammer assurant notamment que le club parisien appartenait à toute la France. La sortie du président du PSG a d’ailleurs rendu fou Daniel Riolo.
Après la victoire du PSG contre Arsenal en finale de la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi a fait passer un message au football français : « Merci Paris, merci la France. Le PSG, c'est le club de toute la France, pas seulement de Paris ». Des propos qui n'ont pas du tout plu à Daniel Riolo qui fracasse le président du PSG.
Riolo fracasse Al-Khelaïfi
« Je ne comprends pas la phrase et, en même temps, je la comprends parce que c'est tout ce qu'il est et tout ce que je décris depuis des mois. C'est le gars qui veut installer une hégémonie, écraser les autres, qui ne veut qu'aucun autre club n'existe. Il ne défend pas la Ligue 1, puisqu'il ne veut pas que la Ligue 1 existe. Il veut conquérir tous les marchés, écraser le marché du football français. Tout le monde sait que je supporte ce club depuis gamin mais je n'ai jamais voulu que les autres nous aiment. Ce n'est pas le but quand tu es dans une Ligue 1. C'est nous, c'est notre club, c'est notre vie. Qu'est-ce que c'est ce mélange, cette mentalité? Comment on peut dire un truc pareil? C'est chacun sa vie, chacun son identité. Il n'a pas à vouloir nous coller son identité à tous », confie-t-il au micro de l’After Foot avant de poursuivre.
«Il n'a pas à vouloir nous coller son identité à tous»
« Ils vont avoit des chanteurs, des stars, tous les rappeurs avec eux. Oui, en ce moment, il y a un espèce de courant avec lui mais il y a d'autres gens qui vivent en France. Tout ce qui se passe dans le monde de la Ligue 1 s'explique dans cette phrase. Sans qu'ils le veuillent réellement, les Stéphanois ont un peu été le club de toute la France dans les années 1970 parce qu'il n'y avait rien d'autre. L'OM de Tapie a un peu eu cette ambition et a un peu rassemblé en France mais il n'y avait pas encore une grande culture foot dans le pays. Aujourd'hui, trente ans plus tard, tout a changé. Les Lensois ont un public fantastique - qu'ils avaient déjà dans les années 70 mais qui a encore grandi depuis -, le Losc est devenu important... Tous les clubs ont grandi dans la culture foot et l'autre vient nous servir une soupe: "soyez tous derrière nous". Mais on n'en veut pas de ta soupe », ajoute Daniel Riolo.