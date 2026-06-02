PSG : «C'est à gerber», Daniel Riolo tacle Nasser Al-Khelaïfi sur RMC !

Amadou Diawara

Alors que le PSG a remporté la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a multiplié les prises de parole pour manifester sa joie et sa fierté. Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo est revenu sur une sortie du président parisien. Une déclaration qui a provoqué sa colère.

Ce samedi, le PSG a remporté une deuxième Ligue des Champions de suite, étant venu à bout d'Arsenal en finale. Après le back to back de son équipe, Nasser Al-Khelaïfi s'est totalement enflammé. Toutefois, Daniel Riolo n'a pas apprécié certains propos tenus par le président du PSG. Et il n'a pas manqué de le faire savoir.

«C'est absolument inadmissible de dire ça» « La déclaration de Nasser Al-Khelaïfi qui dit que le PSG est le club de la France et pas seulement de Paris ? Je ne comprends pas la phrase, et en même temps je la comprends. Parce que c'est tout ce qu'il est, tout ce que je décris depuis des mois. C'est le gars qui veut installer une hégémonie, qui veut écraser les autres, qui ne veut qu'aucun autre club français n'existe, qui ne défend pas la Ligue 1, qui ne veut pas que la Ligue 1 existe. Donc il veut conquérir tous les marchés, il veut écraser le marché du foot français », a pesté Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.