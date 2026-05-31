PSG : Une légende contacte Nasser Al-Khelaïfi, son message privé est révélé

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, le PSG a remporté une seconde Ligue des Champions consécutive. Une véritable victoire pour le président Nasser Al-Khelaïfi, à la tête du club depuis 2011. Après le match, le dirigeant qatari a d’ailleurs reçu un très beau message de la part de Sir Alex Ferguson, alors que le contenu de ce dernier a été dévoilé.

Quasiment un an jour pour jour après son premier sacre en Ligue des Champions, le PSG a réitéré l’exploit. Ce samedi soir, Paris s’est adjugé une seconde C1 consécutive aux dépens d’Arsenal. Une victoire qui aura été éprouvante pour les hommes de Luis Enrique, qui sont tombés sur des « Gunners » recroquevillés dans leur camp après avoir ouvert le score. Ce nouveau sacre européen confirme un peu plus que le PSG a atteint un nouveau statut : celui de meilleur club du monde. Forcément, cela sonne comme une immense fierté pour Nasser Al-Khelaïfi, à la tête du club depuis 2011, et qui a reçu un très beau message après ce succès.

« Nasser, ici Alex Ferguson » En effet, comme le révèle l’Equipe, Sir Alex Ferguson a très rapidement envoyé un message au président du PSG. « Nasser, ici Alex Ferguson. Bravo, c'était une soirée difficile pour vous, mais vous avez joué contre une équipe ennuyeuse qui n'a fait que défendre. Profitez bien de vos vacances, vous le méritez », révèle ainsi le quotidien sportif, qui a également dévoilé une partie du contenu du discours prononcé par Nasser Al-Khelaïfi dans le vestiaire après cette victoire.