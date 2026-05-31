«C’est une idée» : Max Verstappen annonce un nouveau projet loin de la F1 ?

Alors que son début de saison de F1 a été plutôt compliqué, Max Verstappen n’a pas caché son intérêt pour d’autres horizons du sport automobile. Le quadruple champion du monde a notamment participé aux 24 Heures du Nürburgring récemment. Et il n’a pas hésité à faire savoir qu’il n’était pas contre prendra part à un autre projet en F1.
En début de saison, Max Verstappen affichait son mécontentement face à la nouvelle réglementation entrée en vigueur en F1. Le Néerlandais était très critique envers la discipline, et n’a pas hésité à aller explorer d’autres horizons du sport automobile pour reprendre du plaisir. Le quadruple champion du monde a notamment participé aux 24 Heures du Nürburgring récemment. Et le pilote de 28 ans n’a pas non plus écarté l’hypothèse d’un nouveau projet loin de la F1 : les 24 Heures de Daytona.
«Je devrais en discuter avec ma famille»
« Si je voulais faire ça, je devrais adapter tout mon programme d’entraînement. Je devrais aussi en discuter avec ma famille. C’est une idée pour le moment, mais pas encore concrète » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto. Le pilote de Red Bull ne serait ainsi pas contre prendre part à cette course dans quelques temps, si son calendrier lui permet.
La saison de Verstappen en F1 est enfin lancée ?
En attendant, les choses semblent aller mieux pour Max Verstappen en F1. Red Bull a trouvé un moyen de rendre sa voiture plus à son goût, et les effets se sont fait rapidement sentir. Après une cinquième place à Miami, le Néerlandais a décroché son premier podium de la saison au Canada. À voir s’il saura décrocher un autre bon résultat le 7 juin prochain lors du Grand Prix de Monaco. Max Verstappen semble en tout cas un peu mieux armé pour se battre face aux McLaren et aux Mercedes pour les premières places. À suivre...