«C’est une idée» : Max Verstappen annonce un nouveau projet loin de la F1 ?

Pierrick Levallet

Alors que son début de saison de F1 a été plutôt compliqué, Max Verstappen n’a pas caché son intérêt pour d’autres horizons du sport automobile. Le quadruple champion du monde a notamment participé aux 24 Heures du Nürburgring récemment. Et il n’a pas hésité à faire savoir qu’il n’était pas contre prendra part à un autre projet en F1.

En début de saison, Max Verstappen affichait son mécontentement face à la nouvelle réglementation entrée en vigueur en F1. Le Néerlandais était très critique envers la discipline, et n’a pas hésité à aller explorer d’autres horizons du sport automobile pour reprendre du plaisir. Le quadruple champion du monde a notamment participé aux 24 Heures du Nürburgring récemment. Et le pilote de 28 ans n’a pas non plus écarté l’hypothèse d’un nouveau projet loin de la F1 : les 24 Heures de Daytona.

«Je devrais en discuter avec ma famille» « Si je voulais faire ça, je devrais adapter tout mon programme d’entraînement. Je devrais aussi en discuter avec ma famille. C’est une idée pour le moment, mais pas encore concrète » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto. Le pilote de Red Bull ne serait ainsi pas contre prendre part à cette course dans quelques temps, si son calendrier lui permet.