PSG : Une star d'Hollywood déclare sa flamme à Luis Enrique !

Un an après son premier sacre historique en Ligue des champions, le PSG est de retour en finale de la compétition ce samedi. Avant ce match face à Arsenal, forcément tous les yeux sont rivés sur cette finale très attendue, même au-delà des frontières du football. Un célèbre acteur espagnol n'a pas manqué de souligner le travail de Luis Enrique.
En menant son équipe vers un premier sacre historique en Ligue des champions, Luis Enrique a effectué un gros travail très reconnu même par des personnalités qui ne font pas partie du monde du football. L'entraîneur espagnol a transformé la manière de jouer du PSG avec succès et forcément, de nombreux hommages tombent le concernant. Javier Bardem s'est exprimé avant le match face à Arsenal.
« J'adore Luis Enrique »
Célèbre acteur espagnol, Javier Bardem n'est pas vraiment un grand fan de football et du PSG. Mais il sait reconnaître le talent de son compatriote qui a débarqué sur le banc du PSG en 2023. « J'adore Luis Enrique. Je pense que c'est un entraîneur incroyable et je trouve qu'il a accompli quelque chose d'extraordinaire, mais je l'apprécie aussi en tant que personne. Je l'ai rencontré très brièvement le jour du match et je le soutiendrai lui et son équipe, bien sûr. Donc, je suis avec vous, ne vous inquiétez pas » glisse-t-il dans une petite interview à Allo Ciné.
Javier Bardem sous le charme
Auteur d'une immense saison à nouveau, le PSG a eu la chance de disputer une deuxième finale de Ligue des champions d'affilée. Javier Bardem fait partie de ceux qui avaient un œil affûté devant ce match face à Arsenal. « Je ne m'y connais pas beaucoup en football. Je veux dire, je ne suis pas doué pour les noms. Mais je peux dire que mes enfants étaient là avec leurs amis, et ils étaient émerveillés par le fait d'avoir accès à ces joueurs. C'était un beau moment pour moi de voir à quel point ils étaient excités de voir les joueurs qu'ils admirent tant. Le match contre le Bayern Munich, ce match était historique ! » ajoute-t-il.