PSG : Une star d'Hollywood déclare sa flamme à Luis Enrique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Un an après son premier sacre historique en Ligue des champions, le PSG est de retour en finale de la compétition ce samedi. Avant ce match face à Arsenal, forcément tous les yeux sont rivés sur cette finale très attendue, même au-delà des frontières du football. Un célèbre acteur espagnol n'a pas manqué de souligner le travail de Luis Enrique.

En menant son équipe vers un premier sacre historique en Ligue des champions, Luis Enrique a effectué un gros travail très reconnu même par des personnalités qui ne font pas partie du monde du football. L'entraîneur espagnol a transformé la manière de jouer du PSG avec succès et forcément, de nombreux hommages tombent le concernant. Javier Bardem s'est exprimé avant le match face à Arsenal.

« J'adore Luis Enrique » Célèbre acteur espagnol, Javier Bardem n'est pas vraiment un grand fan de football et du PSG. Mais il sait reconnaître le talent de son compatriote qui a débarqué sur le banc du PSG en 2023. « J'adore Luis Enrique. Je pense que c'est un entraîneur incroyable et je trouve qu'il a accompli quelque chose d'extraordinaire, mais je l'apprécie aussi en tant que personne. Je l'ai rencontré très brièvement le jour du match et je le soutiendrai lui et son équipe, bien sûr. Donc, je suis avec vous, ne vous inquiétez pas » glisse-t-il dans une petite interview à Allo Ciné.