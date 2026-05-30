«Très facile de les motiver» : Le discours de Luis Enrique aux joueurs avant PSG-Arsenal

Axel Cornic

A quelques minutes de disputer une deuxième finale de Ligue des Champions en l’espace d’un an, Luis Enrique s’est confié aux micros de Canal+. Le coach parisien a notamment dévoilé ce qu’il avait dit à ses joueurs avant cette rencontre très attendue face à Arsenal, qui se dispute à la Puskás Aréna de Budapest.

C’est le jour tant attendu. Après avoir éliminé Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich, le PSG est de retour en finale de la Ligue des Champions, un an après avoir remporté le premier titre de son histoire dans cette compétition. A l’époque les hommes de Luis Enrique avaient étrillé l’Inter (5-0), mais cette fois la tâche s’annonce plus dure, avec Arsenal.

Le PSG vers un doublé ? C’est simple, l’adversaire du PSG est tout simplement la meilleure défense de la saison et seule équipe encore invaincue en cette édition de Ligue des Champions. C’est dire l’obstacle qui se met en travers de la route d’Ousmane Dembélé et de ses coéquipiers, qui sont tout de même annoncés favoris. Mais ce n’est pas toujours simple d’arriver à trouver la motivation nécessaire pour faire un back to back, surtout après une saison qui a été longue et éprouvante.