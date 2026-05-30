PSG-Arsenal : Zaïre-Emery ou Hakimi ? La décision de Luis Enrique est connue !

Axel Cornic

La pression monte à seulement quelques minutes de la finale de Ligue des Champions, qui opposera le Paris Saint-Germain à Arsenal. Les hommes de Luis Enrique ont l’occasion de réaliser un incroyable doublé, après avoir déjà remporté ce titre la saison dernière. Et pour y arriver, le technicien espagnol semble avoir pris une décision forte.

C’est un scénario inédit. Il y a encore un an et demi, Luis Enrique était critiqué de toutes parts et certains réclamaient même son départ. Mais l’Espagnol a réussi à imposer ses idées et désormais, il pourrait entrer dans l’histoire en remportant une deuxième Ligue des Champions consécutive avec le PSG.

« Nuno Mendes, Hakimi… tout va bien, ils pourront commencer demain » Avant de fêter a victoire, il faudra toutefois battre Arsenal, fraichement couronné en Premier League et seule équipe encore invaincue en cette édition de la Ligue des Champions. Luis Enrique aura donc besoin de ses meilleures armes et si certains étaient inquiets pour Achraf Hakimi, blessé depuis début mai, le suspense a été levé lors de la conférence de presse d’avant-match. « Nuno Mendes, Hakimi… tout va bien, ils pourront commencer demain » a déclaré le coach du PSG, avant d’ajouter : « C'est puissant d'avoir cette volonté de remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Mais la remporter deux fois d'affilée, il y a encore plus de motivation ».