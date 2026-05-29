PSG-Arsenal : Luis Enrique met fin au suspense avec Nuno Mendes et Achraf Hakimi !

Axel Cornic

Ce samedi, le Paris Saint-Germain va défendre son titre en finale de la Ligue des Champions, face à Arsenal. A la veille de ce match très attendu, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse pour livrer les dernières nouvelles concernant son équipe, notamment au sujet des blessés.

Arès avoir écrit l’histoire la saison dernière, le PSG pourrait réaliser un véritable exploit avec un doublé en Ligue des Champions. Pour cela il faudra d’abord battre Arsenal, qui ne part pas favori face aux Champions en titre, mais a tout de même remporté la Premier League et a livré d’excellentes prestations.

Le PSG a récupéré tout le monde ? Luis Enrique aura donc besoin de toutes ses armes et la Ligue 1 l’a bien aidé, puisque son effectif a pu profiter d’une dizaine de jours sans match avant cette finale de Ligue des Champions. Une très bonne chose pour récupérer les blessés, puisqu’il y a encore quelques jours, l’infirmerie du PSG était bien remplie. On y retrouvait notamment un Achraf Hakimi blessé de longue date, mais également un Nuno Mendes en délicatesse avec son physique, ou encore un Ousmane Dembélé sorti sur blessure lors de la dernière journée du Championnat français et la défaite face au Paris FC (2-1).