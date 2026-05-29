«J'espère rester longtemps avec lui» au PSG : Marquinhos déclare sa flamme à Luis Enrique !

Axel Cornic

A la veille de la très attendue finale de Ligue des Champions, Luis Enrique et Marquinhos se sont présentés face aux journalistes pour l’habituelle conférence de presse d’avant-match. L’occasion pour le capitaine du Paris Saint-Germain de faire passer un message fort à celui qui est son entraineur depuis 2023.

Dans le football tout change très vite et ce n’est pas Luis Enrique qui dira le contraire. Au cours de l’hiver 2025, l’Espagnol était en effet très critiqué et certains réclamaient même son départ du PSG. Un an après il a offert au club la première Ligue des Champions de son histoire et pourrait en rafler une deuxième, avec un style qui impressionne toute la planète football.

« Depuis que Luis Enrique est arrivé, il a mis des choses en place, des stratégies, sa philosophie... » Et qui de mieux pour parler de Luis Enrique, que ses joueurs ? Présent en conférence de presse ce vendredi aux côtés de son entraineur, Marquinhos a dit tout le bien qu’il pensait de lui, soulignant son importance dans les succès récents du club parisien. « Depuis que Luis Enrique est arrivé, il a mis des choses en place, des stratégies, sa philosophie... Tout cela a bien marché. C'est comme ça que tu arrives à convaincre un groupe, pas qu'avec les paroles » a expliqué le capitane du PSG.