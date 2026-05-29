Un nouveau Ballon d'or cette année ? Ousmane Dembélé fait une promesse au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 22 septembre 2025 restera à jamais un jour spécial pour Ousmane Dembélé. Il représente le moment de son sacre pour sa saison quasi parfaite avec le Paris Saint-Germain en 2024/2025. Et à l'aube d'une deuxième finale de suite de Ligue des champions, Dembélé a été interrogé sur ce que la distinction personnelle suprême a changé pour lui et s'il avait la tête à de nouveaux objectifs.

Ballon d'or en titre grâce à ses performances avec le Paris Saint-Germain la saison dernière, Ousmane Dembélé a une fois de plus pesé dans cette épopée européenne à la pointe de l'attaque de Luis Enrique avec 3 buts marqués en demi-finales contre le Bayern Munich. A la veille de la finale de Ligue des champions face à Arsenal samedi à Budapest, Ousmane Dembélé s'est présenté en conférence de presse.

«Il n'y a que ça qui est dans ma tête» L'occasion pour le journaliste du Parisien Benjamin Quarez de s'attarder sur un point particulier. Auteur de deux passes décisives contre l'Inter en finale la saison dernière (5-0), Ousmane Dembélé a-t-il la tête à un nouveau sacre avec le PSG et éventuellement un deuxième Ballon d'or ? « Est-ce que le premier Ballon d'or et cette nouvelle finale de Ligue des champions vous donnent envie d'aller encore plus loin ? Le Ballon d'or n'a pas vraiment changé ma façon d'être ou ma façon de jouer. Je sais que j'ai beaucoup plus de responsabilités depuis que je suis arrivé au Paris Saint-Germain. J'essaie d'être bon sur le terrain que ce soit dans les grands comme les plus petits matchs. Ca n'a pas changé, j'ai toujours cette envie, cette faim de gagner avec ce club, avec tout ce staff cet effectif. Il n'y a que ça qui est dans ma tête ».