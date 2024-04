Cyclisme : Désillusion pour Alaphilippe, il fait une grande annonce

Jean de Teyssière

Le Tour de Romandie a livré son verdict ce dimanche et c'est l'Espagnol Carlos Rodriguez qui a remporté cette course. Engagé dans ce tour, Julian Alaphilippe n'a pas vraiment brillé et a terminé 33ème de la course. Le coureur de la Soudal-Quick Step avait récemment avoué qu'il retrouvait peu à peu ses sensations, lui qui avait été victime d'une fracture du tibia péroné il y a quelques mois...

En début de saison sur les Strades, Julian Alaphilippe avait lourdement chuté. Le cycliste français avait serré les dents et continué de rouler avant d'être forcé à passer des examens, car sa jambe le faisait encore trop souffrir. Verdict : fracture de la tête du péroné et plusieurs semaines d'absences. Peu à peu, le double champion du monde de vélo retrouve ses sensations.

«Je ne voulais pas finir sur le cul»

Lors de la troisième étape du Tour de Romandie disputée vendredi dernier, Julian Alaphilippe avait terminé 22ème du contre-la-montre malgré un très bon départ. Au micro d'Eurosport , il avait détaillé ses sensations : « C'était vraiment un beau chrono, j'ai adoré le parcours. Il y avait un peu de tout mais je suis un peu déçu. J'ai commencé au sec et j'ai fini sous la pluie, dans la partie la plus important où il fallait que ça accroche... Mais bon, ce n'est pas grave. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière partie du chrono, mais ce sont des longs virages avec beaucoup de vitesse. Sur le sec on peut aller très vite mais sous la pluie, t'espère juste que tu vas rester sur le vélo. J'ai pas voulu prendre de risques sur les descentes, je ne voulais pas finir sur le cul. »

Alaphilippe : Lefévère lâche une bombe sur son avenir ! https://t.co/DclBalh3V6 pic.twitter.com/pRkKzfgglr — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

«Les sensations ? Ça va de mieux en mieux»