Mercato - PSG : Hanouna lâche un scoop en direct, un grand attaquant arrive !

Alors que le PSG connaît des difficultés dans le secteur offensif, notamment en Ligue des champions. Et cela tombe bien puisque selon les informations de Cyril Hanouna, le club de la capitale envisage de frapper fort dans les prochains mois. Le présentateur vedette de C8 annonce qu'un grand attaquant va arriver au PSG. «Un très grand attaquant connu dans le monde entier», précise-t-il.

Les prochains marchés des transferts devraient être animés par la quête de renforts offensifs au PSG. Et pour cause, le départ de Kylian Mbappé n'a toujours pas été compensé, et le manque de réalisme dans le dernier geste pourrait coûter cher en Ligue des champions. Et cela tombe bien puisque selon Cyril Hanouna, réputé proche de Nasser Al-Khelaïfi, annonce l'arrivée d'un très grand attaquant.

Un renfort arrive au PSG, il prépare du lourd https://t.co/pH20VWQQJk pic.twitter.com/xwrMzZPbLN — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Un grand attaquant arrive au PSG ?

« C'est une information foot que je vous donne. Un très grand attaquant devrait rejoindre le PSG bientôt », lâche l'animateur de TPMP en plein direct sur l'antenne de C8 avant d'en dire plus.

«Un très grand attaquant connu dans le monde entier»

« Un très grand attaquant connu dans le monde entier, très fort, qui devrait arriver dans les prochaines semaines. En janvier ? Merci, je ne peux pas vous dire, mais c'est possible. Sa nationalité ? Merci, mais je ne peux pas », ajoute Cyril Hanouna.