Salaire à la Mbappé : Le clan Dembélé a prévenu le PSG !

Alexis Brunet

Ousmane Dembélé fait le bonheur du PSG, qui espère que cela va continuer encore longtemps. Le club de la capitale a lancé l’opération prolongation de contrat pour son attaquant et la question du salaire sera déterminante. Le Français ne demandera pas un salaire semblable à celui que touchait Kylian Mbappé à Paris, mais il entend bien percevoir une nouvelle rémunération à la hauteur de son talent.

Actuellement sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, Ousmane Dembélé pourrait rester quelques années de plus dans la capitale française. En effet, le club parisien aurait lancé l’opération prolongation de contrat pour son Ballon d’or et une première offre orale lui aurait été faite selon les informations de RMC Sport.

Dembélé ne demandera pas un salaire à la Mbappé Fort de son statut de Ballon d’or, Ousmane Dembélé va donc demander une belle revalorisation salariale au PSG. Toutefois, selon les informations de RMC Sport toujours, l’attaquant parisien ne réclamera pas une rémunération semblable à celle de Kylian Mbappé avant son départ de Paris. Le club de la capitale n’aura pas à débourser une telle fortune.