Un pote de Dembélé au PSG : Signature imminente ?

Pierrick Levallet

Proche d’Ousmane Dembélé en équipe de France, Dayot Upamecano est annoncé dans le viseur du PSG depuis quelques temps maintenant. Seulement, le Bayern Munich pousse pour étendre l’engagement de l’international français, qui expire en juin prochain. Et le club bavarois touche au but avec le défenseur central de 27 ans.

Et si Ousmane Dembélé retrouvait Dayot Upamecano au PSG la saison prochaine ? Le club de la capitale garderait un œil attentif sur la situation de l’international français, dont le contrat au Bayern Munich expire cet été. Le10Sport.com vous a toutefois révélé en exclusivité qu’une prolongation était en vue pour le défenseur central de 27 ans. Et les pensionnaires de Bundesliga toucheraient au but dans ce dossier.

Upamecano va prolonger au Bayern Munich «la semaine prochaine» ? « L’avenir de Dayot Upamecano est sur le point d’être résolu. On pense que les choses progresseront vite, peut-être que nous aurons l’issue du dossier d’ici la semaine prochaine. J’ai parlé avec le défenseur central après le match contre Salzbourg, et il m’a dit que les choses avançaient bien. Il y a juste quelques détails dont ils doivent discuter. Le point de vue du Bayern Munich est qu’ils ont tout mis sur la table. Donc il y aura d’autres discussions, et les principaux problèmes sont résolus » a d’abord expliqué le journaliste Christian Falk.