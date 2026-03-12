Laure Boulleau, son coup de gueule sur Canal + : «J’ai détesté»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Habituée à commenter chaque semaine l'actualité du football sur Canal + en qualité de consultante, Laure Boulleau a toujours exprimé son franc-parler. Et l'ancienne joueuse du PSG a poussé un gros coup de gueule dimanche dernier dans le Canal Football Club au sujet d'un évènement en Ligue 1 qui ne lui a pas du tout plu.

Trois jours après avoir été éliminé par Toulouse en Coupe de France, l'OM retrouvait le club occitan en Ligue 1 le week-end dernier au Stadium. Et les hommes d'Habib Beye ont eu droit à un accueil glacial de la part de leurs supporters, qui n'ont pas caché leur mécontentement en déployant une bâche dans la tribune visiteurs avec un message très explicite : «Vous êtes des merdes». Une méthode qui n'a pas du tout été du goût de Laure Boulleau, et le consultante du Canal Football Club n'a pas manqué de le faire savoir avec un coup de gueule dimanche soir pendant l'émission sur Canal +.

«Ça ne fonctionne pas», Laure Boulleau réclame du changement sur Canal + ! https://t.co/Z7he5GhLnm — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

« Ça peut être vite le feu » « Si on prend un peu de recul et quand on est moins supporters de l’OM, j’ai détesté les banderoles qui ont été mises. Ce qui augmente cette colère, déjà à Marseille ça peut être vite le feu, mais c’est surtout la puissance des claques. La claque qu’ils prennent à Bruges et ce scénario de fou avec Benfica, ça t’en met une sacrée bonne dans la tête, et derrière, la Coupe, c’est une énorme claque aussi car elle devenue quasiment vitale pour sauver cette saison », a lâché Laure Boulleau, visiblement heurtée par cette banderole déployée par les supporters de l'OM à Toulouse.