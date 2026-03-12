Zidane, le clash avec un taulier de l’équipe de France : «Il fait quoi lui ?»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son très beau passif avec l'équipe de France et les moments marquants vécus sous le maillot bleu au cours de sa carrière de joueur, Zinedine Zidane a aussi eu des accrochages avec certains de ses coéquipiers. Et il n'avait pas hésité à clasher ouvertement un autre taulier de l'époque France 98 dans la presse...

Vainqueur de la Coupe du Monde 1998 et de l'Euro 2000 sous le maillot de l'équipe de France, Zinedine Zidane a marqué toute une génération sous le maillot tricolore. L'ancien meneur de jeu emblématique du Real Madrid, logiquement considéré comme l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire, était donc le symbole des Bleus à cette époque, mais n'avait pas pour autant des affinités avec l'ensemble de ses partenaires en équipe de France. Et un clash a même fini par éclater juste après que Zidane ait pris sa retraite de joueur...

Zidane attaqué par Petit En 2008, dans son autobiographie intitulée À Fleur de Peau, Emmanuel Petit n'avait pas hésité à tacler publiquement Zinedine Zidane : « Zidane, c’est l’icône absolue ! Certes, il réalise certaines actions caritatives, mais c’est loin du compte au regard de son considérable pouvoir (…) Il doit s’exposer davantage », avait écrit l'ancien milieu de terrain d'Arsenal et de l'équipe de France, lui aussi buteur, comme Zidane, le soir de cette fameuse finale de Coupe du Monde 1998 face au Brésil (3-0). Et ces propos de Petit ne sont pas passés inaperçus...