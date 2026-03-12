Zidane, le clash avec un taulier de l’équipe de France : «Il fait quoi lui ?»

Malgré son très beau passif avec l'équipe de France et les moments marquants vécus sous le maillot bleu au cours de sa carrière de joueur, Zinedine Zidane a aussi eu des accrochages avec certains de ses coéquipiers. Et il n'avait pas hésité à clasher ouvertement un autre taulier de l'époque France 98 dans la presse...
Vainqueur de la Coupe du Monde 1998 et de l'Euro 2000 sous le maillot de l'équipe de France, Zinedine Zidane a marqué toute une génération sous le maillot tricolore. L'ancien meneur de jeu emblématique du Real Madrid, logiquement considéré comme l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire, était donc le symbole des Bleus à cette époque, mais n'avait pas pour autant des affinités avec l'ensemble de ses partenaires en équipe de France. Et un clash a même fini par éclater juste après que Zidane ait pris sa retraite de joueur...
Zidane attaqué par Petit
En 2008, dans son autobiographie intitulée À Fleur de Peau, Emmanuel Petit n'avait pas hésité à tacler publiquement Zinedine Zidane : « Zidane, c’est l’icône absolue ! Certes, il réalise certaines actions caritatives, mais c’est loin du compte au regard de son considérable pouvoir (…) Il doit s’exposer davantage », avait écrit l'ancien milieu de terrain d'Arsenal et de l'équipe de France, lui aussi buteur, comme Zidane, le soir de cette fameuse finale de Coupe du Monde 1998 face au Brésil (3-0). Et ces propos de Petit ne sont pas passés inaperçus...
« Il se moque de qui ? »
Dans la foulée, Zinedine Zidane s'était accordé un droit de réponse et avait sèchement taclé Emmanuel Petit suite à ses propos : « Je lui ai dit ce que je pensais, tout simplement. Moi, je l'ai fait entre quatre yeux et pas dans la presse. Je ne veux plus le voir. Je l'ai croisé, déjà. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire (...) Il fait quoi, lui, aujourd'hui, Petit ? Il se moque de qui ? On le voit partout. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots (...) Ce qui m'énerve, c'est que j'ai croisé ces gens-là plusieurs fois et qu'ils ne m'ont rien dit. Et après, ils balancent ! Je dis non », avait lâché Zidane dans les colonnes de L'EQUIPE. Ambiance...