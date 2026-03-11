Mercato - OM : Le futur transfert d'un Marseillais annoncé dans la presse anglaise ?

Axel Cornic

Au cours des deux dernières sessions de mercato, l’Olympique de Marseille a recruté beaucoup de joueurs, certains venus surtout pour Roberto De Zerbi. Mais ce dernier n’est plus là, puisqu’il a quitté son poste après la catastrophe du début du mois de février et certains joueurs semblent ainsi avoir été mis de côté.

La stabilité n’est pas vraiment la spécialité de Marseille. Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi en juillet 2024, les dirigeants de l’OM ont tout fait pour recruter des joueurs s’inscrivant dans ses idées du football. Mais avec le départ de l’Italien tout est à refaire, puisqu'un nouveau coach est arrivé, avec Habib Beye.

Mercato - OM : Eric Cantona proche de prendre le poste d’entraîneur ? https://t.co/SFNteaDYeJ — le10sport (@le10sport) March 11, 2026

Nwaneri, départ annoncé L’ancien défenseur est là depuis presque un mois et on a pu voir des choix fort concernant son onze... dont Ethan Nwaneri. Recruté lors du mercato hivernal dans le cadre d’un prêt, celui que l’on annonce comme l’une des nouvelles promesses anglaises a vu son temps de jeu baisser depuis quelques semaines. Suffisant pour alerter son club, Arsenal. D’après les informations de The Independent, les Gunners surveilleraient de près la situation de leur joueur et ne seraient pas vraiment satisfaits de la tournure prise depuis la nomination de Beye.