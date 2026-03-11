Mercato - OM : Bloqué à Marseille, la presse anglaise annonce la fin de sa carrière !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif lors des derniers marchés des transferts, l'OM n'a toutefois pas tout réussi en matière de mercato. D'ailleurs, un joueur recruté cet hiver se retrouve dans une situation très délicate qui pourrait bien avoir un terrible impact sur la situation de sa carrière comme le craint la presse anglaise.

Sur le papier, l'OM semblait avoir réalisé un très joli coup en obtenant le prêt d'Ethan Nwaneri en provenance d'Arsenal. Il faut dire que la concurrence était rude, mais entre la Ligue des champions et la présence de Roberto De Zerbi, qui conserve une belle cote en Premier League, le club phocéen avait des atouts majeurs. Sauf que quelques semaines après l'arrivée d'Ethan Nwaneri, un nouvel entraîneur est arrivé et l'OM est éliminé de la C1.

🔹Habib Beye 🇸🇳 pourrait offrir du temps de jeu à Himad Abdelli, Tochukwu Nnadi et Ethan Nwaneri face à Toulouse demain soir.



Pierre-Emile Højbjerg est suspendu. Quinten Timber et Amine Gouiri sont quant à eux incertains. (@lequipe)#TeamOM #OMTFC pic.twitter.com/ZERGbeIpJx — MercatOM (@Mercat_OM) March 3, 2026

Nwaneri, le choix qui va coûter cher ? Par conséquent, cela ressemble à un très mauvais choix pour Ethan Nwaneri comme l'a analysé The Sun. D'autant plus qu'en son absence, plusieurs milieux de terrain se sont blessés à Arsenal, ce qui a permis à des jeunes joueurs de se distinguer à l'image de Max Dowman. Autrement dit, Ethan Nwaneri, qui était notamment barré par les arrivées de Noni Madueke et Eberechi Eze l'été dernier, aurait pu avoir du temps de jeu s'il était resté à Arsenal. Ou alors s'il avait opté pour un prêt dans un autre club de Premier League. The Sun rappelle six équipes anglaises étaient intéressés par Ethan Nwaneri qui devrait désormais occuper un rôle secondaire sous les ordres d'Habib Beye à l'OM qui n'a plus que la Ligue 1 à disputer ce qui offre peu de perspective de temps de jeu au crack anglais dont l'avenir s'assombrit au point que The Sun estime déjà qu'il a gâché sa carrière en rejoignant l'OM.