Mercato - OM : Bloqué à Marseille, la presse anglaise annonce la fin de sa carrière !

Très actif lors des derniers marchés des transferts, l'OM n'a toutefois pas tout réussi en matière de mercato. D'ailleurs, un joueur recruté cet hiver se retrouve dans une situation très délicate qui pourrait bien avoir un terrible impact sur la situation de sa carrière comme le craint la presse anglaise.
Sur le papier, l'OM semblait avoir réalisé un très joli coup en obtenant le prêt d'Ethan Nwaneri en provenance d'Arsenal. Il faut dire que la concurrence était rude, mais entre la Ligue des champions et la présence de Roberto De Zerbi, qui conserve une belle cote en Premier League, le club phocéen avait des atouts majeurs. Sauf que quelques semaines après l'arrivée d'Ethan Nwaneri, un nouvel entraîneur est arrivé et l'OM est éliminé de la C1.
Nwaneri, le choix qui va coûter cher ?
Par conséquent, cela ressemble à un très mauvais choix pour Ethan Nwaneri comme l'a analysé The Sun. D'autant plus qu'en son absence, plusieurs milieux de terrain se sont blessés à Arsenal, ce qui a permis à des jeunes joueurs de se distinguer à l'image de Max Dowman. Autrement dit, Ethan Nwaneri, qui était notamment barré par les arrivées de Noni Madueke et Eberechi Eze l'été dernier, aurait pu avoir du temps de jeu s'il était resté à Arsenal. Ou alors s'il avait opté pour un prêt dans un autre club de Premier League. The Sun rappelle six équipes anglaises étaient intéressés par Ethan Nwaneri qui devrait désormais occuper un rôle secondaire sous les ordres d'Habib Beye à l'OM qui n'a plus que la Ligue 1 à disputer ce qui offre peu de perspective de temps de jeu au crack anglais dont l'avenir s'assombrit au point que The Sun estime déjà qu'il a gâché sa carrière en rejoignant l'OM.
Arteta ne regrette rien... pour l'instant
Interrogé au début du mois de février, Mikel Arteta tentait toutefois de se montrer positif quant à l'issue du prêt d'Ethan Nwaneri. « Finalement, nous devons prendre les décisions qui s’imposent à un moment donné en tenant compte du contexte et en prenant la meilleure décision pour le club. Pour Ethan, il était certain qu’il devait partir pour découvrir un environnement différent et se préparer à revenir chez nous. Encore une fois, c’est une décision, et cela fait partie du jeu lorsqu’on est prêté. Il faut donc travailler avec différents entraîneurs et cela peut arriver à tout moment. […] Oui, l’une des raisons était certainement Roberto, mais c’était aussi Marseille et ce que Marseille, en tant que club et environnement, apporte à Ethan. Et je pense que cela restera très positif », confiait le coach des Gunners en conférence de presse.