Scandale raciste : «Je ne serais pas surpris qu’il arrête...», retraite annoncée pour une star du Real Madrid !

Ils étaient pourtant en compétition sur le plan sportif, mais certainement pas opposés dans la vie de tous les jours. Une star du Real Madrid est souvent confrontée à des discours et gestes haineux envers sa personne et uniquement en raison de sa différence ethnique. Un lourd fardeau à porter qui pourrait l’inciter à tout arrêter.

Il est malheureusement coutumier du fait. Depuis quelques années, Vinicius Jr fait l’objet de gestes et d’insultes discriminatoires et racistes pendant les matchs de football du Real Madrid. Que ce soit au niveau des tribunes où les supporters sont capables d’effectuer des chants à caractère raciste, mais aussi des adversaires sur le terrain. Ce qui l’avait fait craquer en conférence de presse en mars 2024 au moment où il fut interrogé sur la question du racisme qu’il subit de l’autre côté des Pyrénées. Selon sa version des faits et celle de Kylian Mbappé, Gianluca Prestianni avait l’aurait traité de « mono », à savoir « singe » pendant le 1/16ème de finale aller de Ligue des champions entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid (0-1).

«Il sait qu’il va subir ça, qu’il n’y a pas grand-chose qui se passe au niveau des sanctions» Coéquipier de Vinicius Jr au Real Madrid en 2019 et 2023, Eden Hazard s’est attaché à la personnalité qu’est le Brésilien. Mais compte tenu de ce qu’il traverse en Espagne depuis quelque temps, le Belge est persuadé que l’attaquant de 25 ans du Real Madrid serait capable de mettre un terme à a carrière de manière assez prématurée. « Maintenant, on parle plus de ce qu’il fait ou de ce qu’il subit que ce qu’il apporte sur le terrain. Les gens oublient le joueur exceptionnel qu’il est. Lui, ça doit lui peser. Cela ne doit pas être facile d’aller jouer un match et de juste penser au foot. Il a tellement de choses dans la tête avant un match, je me dis parfois « le pauvre ». Il sait qu’il va subir ça, qu’il n’y a pas grand-chose qui se passe au niveau des sanctions. Je ne serais pas surpris qu’à 30 ans, il dise qu’il s’en va, qu’il arrête le foot parce que de toute façon, il n’y a rien qui change ».