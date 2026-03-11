Mercato - OM : Pierre Ménès se moque pour une histoire de salaire !

En fin de contrat le 30 juin 2026, cet international allemand peut être recruté librement et gratuitement cet été. Alerté par la situation de ce milieu de terrain, l'OM aurait identifié son profil, étant emballé par l'idée de boucler son transfert pour 0€. Toutefois, cette rumeur a amusé Pierre Ménès, qui est conscient que le salaire du joueur n'est pas dans les cordes de l'écurie olympienne.
Lors du dernier mercato hivernal, l'OM a frappé un grand coup sur le marché. En effet, le club marseillais a profité de la dernière fenêtre de transferts pour s'offrir quatre joueurs au total : Ethan Nwaneri, Himad Abdelli, Quinten Timber et Tochukwu Nnadi. Les trois derniers étant des milieux de terrain.
«Vous connaissez son salaire ?»
Malgré l'arrivée de trois nouveaux renforts dans l'entrejeu cet hiver, l'OM songerait toujours à renforcer ce secteur de jeu lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, Medhi Benatia aurait identifié un profil de classe mondiale. D'après les indiscrétions de Transfermarkt, le directeur sportif de l'OM envisagerait de boucler la signature de Leon Goretzka. Engagé jusqu'au 30 juin avec le Bayern, l'ancien club de Medhi Benatia, l'international allemand partira librement et gratuitement cet été s'il ne rempile pas. Ce qui n'a pas échappé au dirigeant marocain de l'OM. Toutefois, à en croire Pierre Ménès, l'écurie marseillaise doit tout de même faire face à un gros obstacle sur ce dossier.
«Goretzka, c’est beaucoup plus que Rabiot et Pavard»
Sur son compte X, Pierre Ménès a partagé l'information rapportant un intérêt de l'OM pour Leon Goretzka. Ce qui l'a beaucoup amusé. En effet, le journaliste français a laissé clairement entendre que le club phocéen n'avait pas les moyens financiers pour s'attacher les services d'un joueur de la trempe du milieu de terrain de 31 ans, et ce, même s'il peut être être recruté sans payer la moindre indemnité de transferts. D'après Pierre Ménès, c'est le salaire de Leon Goretzka qui pose problème. « Vous connaissez son salaire ? », a-t-il balancé avec trois émoticones rire. Relancé par un internaute, il en a rajouté une couche : « Goretzka c’est beaucoup plus (que Rabiot et Pavard) ».