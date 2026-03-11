Mercato - OM : Pierre Ménès se moque pour une histoire de salaire !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026, cet international allemand peut être recruté librement et gratuitement cet été. Alerté par la situation de ce milieu de terrain, l'OM aurait identifié son profil, étant emballé par l'idée de boucler son transfert pour 0€. Toutefois, cette rumeur a amusé Pierre Ménès, qui est conscient que le salaire du joueur n'est pas dans les cordes de l'écurie olympienne.

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM a frappé un grand coup sur le marché. En effet, le club marseillais a profité de la dernière fenêtre de transferts pour s'offrir quatre joueurs au total : Ethan Nwaneri, Himad Abdelli, Quinten Timber et Tochukwu Nnadi. Les trois derniers étant des milieux de terrain.

Ça vire au «fiasco» pour la Vente OM : «Il nous a mis des étoiles plein les yeux !» https://t.co/KE8blGBDod — le10sport (@le10sport) March 11, 2026

«Vous connaissez son salaire ?» Malgré l'arrivée de trois nouveaux renforts dans l'entrejeu cet hiver, l'OM songerait toujours à renforcer ce secteur de jeu lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, Medhi Benatia aurait identifié un profil de classe mondiale. D'après les indiscrétions de Transfermarkt, le directeur sportif de l'OM envisagerait de boucler la signature de Leon Goretzka. Engagé jusqu'au 30 juin avec le Bayern, l'ancien club de Medhi Benatia, l'international allemand partira librement et gratuitement cet été s'il ne rempile pas. Ce qui n'a pas échappé au dirigeant marocain de l'OM. Toutefois, à en croire Pierre Ménès, l'écurie marseillaise doit tout de même faire face à un gros obstacle sur ce dossier.