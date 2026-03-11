Ester Exposito va sauver Kylian Mbappé : L'annonce inattendue sur la Chaîne L'EQUIPE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours et son passage à Paris, Kylian Mbappé fait grandement parler de lui, mais pas pour des raisons sportives. En effet, l'attaquant du Real Madrid a été aperçu aux côtés de la célèbre actrice espagnole Ester Exposito. Et cela pourrait bien sauver sa saison.

De passage à Paris ces derniers jours alors qu'il est blessé au genou, Kylian Mbappé fait la Une des médias espagnols, non pas pour son état de santé, mais pour son nouveau couple. Et pour cause, l'attaquant du Real Madrid a été aperçu aux côtés d'Ester Exposito, célèbre actrice espagnole notamment connue pour son rôle dans la série Elite. Une situation qui amuse Ludovic Obraniak qui ironise sur la situation estimant avec humour que « l’amour, ça donne des ailes », ce qui pourrait permettre à Kylian Mbappé de retrouver la compétition plus rapidement.

Kylian Mbappé a joué au bowling avec Ester Expósito à Paris il y a quelques jours 🎳🇫🇷



(@semana_revista) pic.twitter.com/Y1cCJxo7Gr — Parlons de foot ⚽ (@Parlons2Foot_) March 11, 2026

«Après, l’amour, ça donne des ailes aussi…» « Ca dépend du grade de l’entorse (du genou). Après, honnêtement, avec un strap bétonné, bon… Il faudra courir droit par contre hein… Oui, il y a un risque de l’abîmer, mais Florentinez est votre patron, ce n’est pas n’importe qui, et s’il dit que le Real a besoin de Mbappé, qu’il joue sur la corde un peu sensible… Il n’y a pas de secret, il sait où il en est. S’il sent que le genou n’est pas stable, il n’ira pas, parce que l’intensité contre City, ça va y aller à 5000… Après, l’amour, ça donne des ailes aussi… », s'amuse-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.