La situation «inquiétante» d’un joueur du PSG à l’approche de la Coupe du monde

Le mois de juin arrive et forcément, les esprits sont déjà tournés vers la prochaine Coupe du monde qui se disputera de l’autre côté de l’Atlantique. Bien évidemment, tout le monde veut participer à cette compétition avec sa sélection. Le fait est que pour un joueur du PSG, la situation commence à devenir de plus en plus compliquée.

C’est le 11 juin prochain que le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 sera donné avec une rencontre entre le Mexique et l’Afrique du Sud. Au total, ce sont 48 nations qui vont participer à la compétition dont bien évidemment l’équipe de France, finaliste malheureuse de l’édition 2022 au Qatar. Pour la dernière de Didier Deschamps, les Bleus espèrent bien évidemment aller le plus loin possible et forcément, l’une des grandes questions sera de savoir quels seront les joueurs appelés par le sélectionneur. Un cas au PSG fait actuellement débat.

Chevalier toujours avec les Bleus ? Comptant aujourd’hui 1 sélection avec l’équipe de France, Lucas Chevalier semblait s’être fait sa place au sein du groupe de Didier Deschamps depuis quelques rassemblements maintenant. Mais voilà que sa situation au PSG éveille des interrogations. Recruté l’été dernier pour être le successeur de Gianluigi Donnarumma, le gardien français a perdu son statut de numéro 1 au profit de Matvey Safonov. Désormais, Chevalier prend place sur le banc des remplaçants et forcément, ça fait débat à quelques mois de la Coupe du monde avec l’équipe de France.