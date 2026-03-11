«Pas à l'abri d'une surprise» : Luis Enrique va tenter un coup de génie au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Luis Enrique nous a habitués à innover depuis qu'il est arrivé sur le banc du PSG. A plusieurs reprises il a notamment tenté des coups tactiques qu'il pourrait reproduire à un moment clé de la saison du club parisien qui joue son futur en Ligue des champions.

Après une saison en dents de scie, le PSG sera attendu au tournant ce mercredi soir à l'occasion du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens espèrent retrouver leur meilleur niveau au meilleur des moments, mais il faudra encore se passer des services de Fabian Ruiz. Logiquement, l'international espagnol devrait être remplacé par Warren Zaïre-Emery, comme habituellement. Cependant, le journaliste de RMC, Fabrice Hawkins, évoque une autre option qui pourrait être une surprise.

Désiré Doué, la surprise de Luis Enrique ? « Il y a une interrogation au milieu de terrain. On sait que Fabian Ruiz ne sera pas là. Comme on l’a dit, le milieu de terrain devrait être Joao Neves – Vitinha – Zaire-Emery. Mais on n’est pas à l’abri d’une surprise avec Désiré Doué qui pourrait s’inviter au milieu de terrain, puisque Dembélé revient devant et devrait être accompagné de Kvara et Barcola », révèle-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.