«Pas à l'abri d'une surprise» : Luis Enrique va tenter un coup de génie au PSG ?

Luis Enrique nous a habitués à innover depuis qu'il est arrivé sur le banc du PSG. A plusieurs reprises il a notamment tenté des coups tactiques qu'il pourrait reproduire à un moment clé de la saison du club parisien qui joue son futur en Ligue des champions.
Après une saison en dents de scie, le PSG sera attendu au tournant ce mercredi soir à l'occasion du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens espèrent retrouver leur meilleur niveau au meilleur des moments, mais il faudra encore se passer des services de Fabian Ruiz. Logiquement, l'international espagnol devrait être remplacé par Warren Zaïre-Emery, comme habituellement. Cependant, le journaliste de RMC, Fabrice Hawkins, évoque une autre option qui pourrait être une surprise.
Désiré Doué, la surprise de Luis Enrique ?
« Il y a une interrogation au milieu de terrain. On sait que Fabian Ruiz ne sera pas là. Comme on l’a dit, le milieu de terrain devrait être Joao Neves – Vitinha – Zaire-Emery. Mais on n’est pas à l’abri d’une surprise avec Désiré Doué qui pourrait s’inviter au milieu de terrain, puisque Dembélé revient devant et devrait être accompagné de Kvara et Barcola », révèle-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.
«On n’est pas à l’abri d’une surprise avec Désiré Doué»
Egalement invité à commenter le choc entre le PSG et Chelsea, Jérôme Rothen n'a pas caché qu'il attendait le réveil de plusieurs cadres, y compris Désiré Doué si jamais ce dernier était titulaire : « Il y a trois joueurs hyper importants pour la réussite du PSG ce soir face à Chelsea, et qui ne sont pas au niveau depuis pas mal de matchs : Hakimi, Vitinha et Dembélé. S’ils sont à leur meilleur niveau, je suis très optimiste. En plus de ces trois joueurs, je rajouterais aussi potentiellement Nuno Mendes et Désiré Doué, une sorte de facteur X. »