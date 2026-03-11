Une nouvelle «patronne» à l’OM ? Elle sort du silence pour répondre à L’Equipe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières semaines, l’OM a connu de vives turbulences, de quoi notamment modifier l’organigramme du club phocéen. Ça a ainsi énormément bougé en coulisses à Marseille, avec de nouvelles forces en présence. C’est ainsi que L’Equipe avait notamment présenté celle qui serait la « nouvelle patronne » de l’OM, mais voilà que la principale intéressée a tenu à répondre.

Avec le départ de Pablo Longoria, l'OM a dû nommer un nouveau président. Temporairement, c’est Alban Juster qui a atterri à ce poste. Mais voilà que les pouvoirs à Marseille seraient détenus par une autre personne : Shéhérazade Semsar-de Boisséson. L’Equipe avait présenté cette dernière comme la « nouvelle patronne » et on pouvait notamment lire : « La vice-présidente du conseil de surveillance, PDG de McCourt Global, a pris la main sur le club, comme elle s'imposait dans les réunions du CA de la LFP, en visioconférence, en apparaissant aux côtés de Longoria ».

« Je n'ai pas «pris la main sur le club » et je ne suis pas la « patronne » de l'Olympique de Marseille » Face à ce qui a pu s’écrire sur elle, Shéhérazade Semsar-de Boisséson a souhaité mettre les choses au point. Bénéficiant d’un droit de réponse dans L’Equipe ce mercredi, elle a alors fait savoir : « Suite à la publication de votre article intitulé « Shéhérazade Semsar-de Boisséson nouvelle patronne, le club à la recherche de nouveaux investisseurs: les enjeux stratégiques de l'OM », je souhaite exercer mon droit de réponse afin de corriger plusieurs affirmations et insinuations. Contrairement à ce qui est affirmé, je n'ai pas «pris la main sur le club » et je ne suis pas la « patronne » de l'Olympique de Marseille. Un président par intérim ainsi que de nouveaux membres du directoire ont d'ailleurs été nommés conformément aux règles de gouvernance du club. Il est également inexact d'écrire que je vais choisir le successeur de Pablo Longoria. La désignation du futur président relève du Conseil de surveillance et de Frank McCourt, et ne procède pas d'une décision individuelle ».