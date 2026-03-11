Les joueurs de l’OM «se font chi**» : La scène incroyable vécue par Habib Beye

Mi-février, Habib Beye a fait son retour à l’OM en tant qu’entraîneur, après y avoir joué pendant quatre ans, entre 2003 et 2007. Lors de sa première expérience à Marseille, le Sénégalais avait été le témoin d’une scène assez incroyable qu'il avait raconté, quand un de ses coéquipiers avait critiqué une séance vidéo de leur entraîneur.
Il en rêvait depuis longtemps et en a finalement eu l’opportunité après avoir été démis de ses fonctions au Stade Rennais. Le 18 février dernier, l’OM officialisait la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur afin de remplacer Roberto De Zerbi, parti quelques jours plus tôt. Joueur de Marseille, dont il a même été capitaine, entre 2003 et 2007, l’ancien international sénégalais (45 sélections) n’avait jamais caché son envie d’y revenir un jour, en tant qu’entraîneur.
« Tout le monde est fatigué et à la fin, Perrin demande son avis à Barthez »
Recruté à l’été 2003 en provenance de Strasbourg, Habib Beye a vu un champion du monde français arriver peu après lui : Fabien Barthez. En 2015 dans un entretien accordé au magazine Surface, il avait raconté une anecdote datant de cette année-là, après une défaite de l’OM face au Real Madrid (4-2) en Ligue des champions, au cours d’une séance vidéo organisée par l’entraîneur de l’époque, Alain Perrin.
« Trois heures de vidéo, j’ai vu ça nulle part, même avec Ferguson »
« On revenait de Madrid où on en avait pris 4. Alain Perrin organise une séance vidéo de plusieurs heures où il nous montre comment le Real a joué, ce qu’on aurait pu mieux faire. Tout le monde est fatigué et à la fin, Perrin demande son avis à Barthez », racontait Habib Beye. Fabien Barthez, qui revenait de trois ans passés à Manchester United sous les ordres de Sir Alex Ferguson, n’y est pas allé par quatre chemins pour répondre à Alain Perrin : « Il le regarde et lui dit : “ Pff… Franchement, les joueurs se font chier avec vous. Trois heures de vidéo, j’ai vu ça nulle part, même avec Ferguson”. »